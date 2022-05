Preetz

Einem Seeadler an die spitzen Krallen fassen, mit Kopfhörern Fledermäusen lauschen und mit dem Nistkastenfernsehen einer Meise beim Nestbau zuschauen – das ist in der Informationshütte des Nabu am Lanker See möglich. Mit dem Start in die Saison punktet das Ausflugsziel mit einer modernen Ausstellung und dem Blick auf zwei Adlerhorste am gegenüberliegenden Seeufer.

Der ausgestopfte Seeadler lässt sich mit der Fingerspitze an den Schnabel und die scharfen Krallen fassen. „Messerscharf“ – Harald Christiansen ist immer wieder erstaunt. Als Vorsitzender des Nabu Preetz-Probstei weiß er anhand des Ringes um den kräftigen Fuß, dass der Greifvogel aus einem Horst am Lanker See stammt und durch einen Unfall in Dithmarschen zu Tode kam.

Großes Interesse an Seeadlern

Das größte Interesse der Menschen gelte den Seeadlern, berichtet Christiansen. Oft kämen die Besucher der Infohütte mit konkreten Fragen, wollten wissen, wie viele Seeadler es gäbe. Der Kreis Plön ist mit 22 Brutpaaren der am dichtesten besiedelte Landkreis im Norden. Am Lanker See gebe es zwei Adlerhorste, erzählt Manfred Bach, der das Naturschutzgebiet „Halbinsel und Buchten im Lanker See“ betreut. Mit dem Spektiv holt er die Horste so nah heran, dass die auf dem Nest stehenden Altvögel zu erkennen sind. „Die Jungen sind da, gucken aber noch nicht raus. Gerade konnte ich beobachten, wie ein Elternteil eine Brasse im Nest abgeliefert hat.“

Die Nabu-Infohütte im Freibad Lanker See ist erfolgreich in die Saison gestartet. An den Wochenenden locken eine moderne Ausstellung und der Plausch mit kundigen Nabu-Mitarbeitern. Quelle: Signe Hoppe

Durch Corona war die Infohütte 2020 geschlossen und hatte im vergangenen Jahr nur im August und September geöffnet. Die Besucherzahlen aus dem Jahr 2019, im Vergleich zu den Jahren davor, zeigen, dass das Interesse ungebrochen ist. Im Schnitt besuchten rund 2000 Menschen pro Saison die Hütte, die es seit 2004 gibt. Acht ehrenamtliche Nabu-Mitarbeiter sind an den vier Stunden am Wochenende vor Ort. Die Mitgliederzahl des Nabu Preetz-Probstei sei in den vergangenen Jahren rasant gestiegen, von 300 vor acht Jahren auf mittlerweile 1010. Gemeinsam solle die Ausstellung stetig verbessert werden: mehr Touchscreens, mehr Interaktivität, so Christiansen. „Es geht mehr in Richtung Insekten, aber auch die Vogelwelt bleibt Thema.“

Nabu-Infohütte beliebtes Ausflugsziel

Das Bewusstsein der Menschen habe sich gewandelt, sagt Christiansen weiter. „Themen wie Garten und Insektenfreundlichkeit hat es früher nicht gegeben.“ Weiteres Interesse bestehe an Fledermäusen, Reptilien, Vogelarten und dem passenden Nistkasten für den Garten. Die können in der Infohütte gekauft werden. Vor allem Schulklassen und Kindergärten nutzten das Angebot in der Hütte und buchten auch Exkursionen.

Wer den Blick auf der Wiese des Strandbads zu Boden richtet, entdeckt Weidensandbienen beim Nektartransport in ihre Brutlöcher. Auf dem Lanker See sind Schwärme von Zwergmöwen zu beobachten. „Die machen hier Station auf ihrem Flug Richtung Baltikum“, berichtet Manfred Bach. Die ersten Seeschwalben hätten sich bereits auf dem Brutfloß niedergelassen, dass der Nabu vor der Halbinsel Appelwarder verankert hat. „Für die Möweninsel interessieren sich 30 Lachmöwen, vielleicht gründen sie dort eine Kolonie“, hofft Bach. Wenig Eis im Winter habe verhindert, dass sich auf der Insel wieder ein Fuchs ansiedelt. Solche Geschichten und Informationen gibt es gratis dazu, wenn man in der Infohütte des Nabu vorbeischaut.