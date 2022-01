Preetz

Die Corona-Pandemie hat auch zu erschwerten Bedingungen in der Arbeit des Hospizvereins Preetz und Umgebung geführt – gerade wenn Angehörige starben, ohne dass Abschied genommen werden konnte. Die Zahl der Trauernden, die Hilfe suchen, hat deutlich zugenommen. Doch als Belastung empfinden das die ehrenamtlichen Hospizhelfer nicht. „Wir sind gerade deshalb so stark, weil uns jedes Mal bewusst wird, wie wichtig und beglückend diese Arbeit ist“, sagt Vorsitzende Fanny Dethloff. 260 Mitglieder hat der Verein, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert.

Die Zahl der Begleitungen sei im vergangenen Jahr trotz der Lockdowns nicht so sehr eingebrochen wie erwartet, berichtet die hauptberufliche Notfall- und Klinikseelsorgerin. Etwa 90 Menschen seien von rund 60 ehrenamtlichen Hospizhelfern begleitet worden. „Was zunimmt, sind Trauernde, die Rat suchen, gerade in Corona-Zeiten.“

Trauer muss aufgearbeitet werden

Besonders wenn ein Angehöriger ohne Abschied sterbe, gebe es oft lose Enden. „Manchmal hat man auch im Streit noch einen Satz gesagt – und plötzlich ist alles vorbei. Das muss aufgearbeitet und begleitet werden, sonst zieht es sich durchs ganze Leben“, sagt Dethloff. Trauer habe mehrere Phasen, die begleitet werden sollten. Der Verein hoffe, dass die Krankenkassen diese Arbeit mitfinanzierten. „Das gehört ja eigentlich zur Gesundheitsvorsorge.“

Leider müssten Trauerstammtisch und Trauercafé wegen der Pandemie ausfallen. Doch es gebe andere Angebote, erklärt Schriftführerin Renate Kalin und verweist auf den Trauerkreis sowie den gemeinsamen Spaziergang für Trauernde. Schon in den vergangenen Pandemie-Monaten habe man die Menschen mit Ge(h)sprächen erreichen können.

In der Klinik Preetz dürfe der Besuchsdienst zu den palliativen Patienten kommen. Der Bedarf sei riesig. „Das erfordert einen großen Aufwand“, so Dethloff. Patienten, die aus der Klinik entlassen werden, begleite man zu Hause weiter. Einige Hospizvereine böten auch eine Online-Begleitung an, die Preetzer setzen auf Präsenz.

Begleitung in direktem Kontakt

„Im ersten Lockdown haben wir Tablets für eine digitale Kommunikation angeboten bekommen, aber das wollten wir nicht“, sagt die Vorsitzende. Sie mache sonst bereits viel über Videokonferenzen, aber nicht bei der Begleitung schwerkranker Menschen. „Man braucht doch den direkten Augenkontakt.“ Tablets oder Smartphones seien allerdings nützlich, um Patienten in der Klinik eine Verbindung nach außen zu ihren Angehörigen zu ermöglichen.

Durch Corona sei das Interesse an den Kursen noch gestiegen, erzählt Koordinatorin Kati Schröder. „Wir haben unglaublich viel Zuspruch.“ Hätten sich bisher deutlich mehr Frauen als Männer für die Hospizhelfer-Ausbildung angemeldet, stehe es nun fifty-fifty für den nächsten Kursus, der voraussichtlich am 25. Februar starten soll.

Ausbildung läuft über acht Monate

Die Ausbildung mit Theorie und Praktikum laufe über acht Monate an mehreren Wochenenden. „Der Input ist schon sehr groß“, so Schröder. Allerdings schrecke das die wenigsten ab: Die Durchhaltequote sei enorm. „Es hört höchstens mal einer auf.“

Es seien zahlreiche Berufe vertreten. Bei Anfragen könne man dadurch schauen, wer am besten zu der Person passe, die begleitet werden soll. Inzwischen meldeten sich auch viele Jüngere gerade aus Pflegebereichen, die hospizlich arbeiten möchten. „Sie freuen sich, dass sie mehr Zeit für Gespräche haben. Es ist eine sehr sinnstiftende Arbeit“, betont Kati Schröder.

Gestoppt werden musste dagegen das erfolgreiche Projekt „Hospiz und Schule“, berichtet Renate Kalin. In acht bis zehn Doppelstunden in den dritten und vierten Klassen geht es dabei um die Themen Krankheit und Leid, Sterben und Tod. Die Kinder nähmen Sterben und Tod als etwas Natürliches an. „Auch die Eltern sind oftmals dankbar, weil die Familie plötzlich über den Tod sprechen kann.“

Der Hospizverein (von links) mit der Vorsitzenden Fanny Dethloff, Schriftführerin Renate Kalin und Koordinatorin Kati Schröder freut sich über die finanzielle Unterstützung des Lions Clubs mit Uwe Bartscher und Volker Sindt. Quelle: Silke Rönnau

Finanziert werden die Koordinatoren des Vereins von den Krankenkassen über einen bestimmten Schlüssel mit den Einsatzzeiten der Ehrenamtlichen. „Alles andere müssen wir selbst stemmen“, sagt Fanny Dethloff. Umso wichtiger seien Spenden wie die 3500 Euro vom Lions Club Plön, die Präsident Volker Sindt und Uwe Bartscher jetzt überreichten. Eingespielt wurde das Geld bei einer Filmmatinee mit dem James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“.

Neues Projekt ist eine E-Bike-Rikscha für letzte Wünsche

Ein Teil der Summe soll für ein neues Projekt verwendet werden: Der Hospizverein will eine E-Bike-Rikscha anschaffen, um damit auch Schwerstbehinderte transportieren zu können. So will man ihnen kleine Wünsche erfüllen, wie zum Beispiel einmal noch an den See zu fahren. Bisher musste man einen schweren Rollstuhl schieben – nicht ganz einfach. „Da kommt man schon ins Pusten“, gesteht Fanny Dethloff. Von der Rikscha erhoffe man sich mehr Mobilität.

Außerdem plane man neue Unterstützungsangebote für trauernde Kinder. Dazu soll jemand für die Fortbildung der Ehrenamtlichen eingestellt und pädagogisches Material beschafft werden. „Das Geld ist zum 25. Bestehen unseres Vereins ein wunderbares Geburtstagsgeschenk.“