Preetz

Preetz braucht dringend Wohnraum. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt im Dezember grünes Licht für eine Änderung des Bebauungsplans Glindskoppel mit dem Teilgebiet Spreewaldweg gegeben. Hier liegen ein Spiel- und ein Fußballplatz. Gegen das Bauprojekt regt sich nun Widerstand: Die Mitglieder des Vereins Leben auf der Glindskoppel setzen sich für den Erhalt der Fläche ein und haben eine Unterschriftenaktion gestartet.

Schon bald könnten die Kinderstimmen verstummen, fürchten Anwohnerinnen und Anwohner. Der Spreewaldweg ist ein Spurplattenweg mit sandigem Wendehammer. An dessen Anfang liegen eine Zeile Reihenhäuser und Garagen, im weiteren Verlauf sechs Wohnblöcke mit davorliegenden Parkplätzen und gegenüber entlang der Bahnlinie Kiel-Lübeck der langgezogene Spielplatz mit anschließendem Bolzplatz. „Und genau hier möchte ein Investor drei Wohngebäude bauen“, beklagt Melanie Seidlitz. „Zwischen die Bahnschienen und die Wohnblöcke gequetscht. Für die Kinder ist dann kein Platz mehr.“

Die Vorsitzende des Vereins Leben auf der Glindskoppel steht gemeinsam mit Vereinsmitgliedern auf dem Marktplatz in Preetz und sammelt Unterschriften. Der Spielplatz existiere seit den 1990er-Jahren, vor ungefähr drei Jahren seien die Spielgeräte erneuert worden. Die Glindskoppel sei der soziale Brennpunkt in Preetz. „Die Anlage wird das ganze Jahr hindurch viel genutzt und dient auch dem sozialen Miteinander der Anwohner“, so Seidlitz. Die angespannte Parksituation würde sich durch weitere Wohnhäuser verschlechtern, gibt Stefanie Hülskopf ergänzend zu bedenken und fragt laut: „Wie viele Menschen unterschiedlicher Herkunft sollen auf der Glindskoppel noch auf einem Haufen leben? Der Spielplatz ist wichtig für die Integration.“

Das macht der Verein Leben auf der Glindskoppel Die Glindskoppel galt Jahrzehnte als einer von drei Wohngebietsbrennpunkten im Kreis Plön. Sei fast 20 Jahren bemüht sich der Verein Leben auf der Glindskoppel, die Lebensqualität seines Stadtteils zu verbessern: von Verkehrsberuhigungen und sauberen Spielplätzen, über Baumanpflanzungen und neuen Sitzbänken bis hin zu Fußballturnieren, Grillfesten und Müllsammelaktionen. Nun setzt sich der Verein gegen eine Wohnbebauung des Spreewaldwegs an. Kontakt: glindskoppel-preetz@t-online.de.

Doris Willoweit-Ohl hat gerade ihre Unterschrift auf die Liste gesetzt. Sie wohnt in einem der Reihenhäuser am Anfang des Spreewaldwegs. Zwei von vier privaten Garagen gehören ihr. „Wir haben ein Schreiben von einer Plöner Immobilienverwaltung erhalten, die im Auftrag der Hausverwaltung der drei Wohnblöcke, die dem Investor bereits gehören, angefragt hat, ob wir unsere Garagen verkaufen würden – aufgrund einer Flurbereinigung. Im Tausch hat man uns andere Garagen angeboten. Dass ihre Garagengrundstücke für die Neubebauung vorgesehen ist, hat Willoweit-Ohl erst durch diesen Brief erfahren.

Der Neubau von drei Gebäuden sei im Ausschuss für Bauplanung mehrfach und mit uneinheitlichem Meinungsbild beraten worden, berichtet Bürgermeister Björn Demmin. „Für die Planung wurde vorausgesetzt, dass der Spielplatz bleiben muss. Dafür müsste die Bebauung reduziert oder der Spielplatz beispielsweise auf die Grünflächen zwischen die vorhandenen Wohngebäude verlegt werden.“ Zudem dürften der Bahnverkehr und die geplante Premiumroute für Fahrräder nicht beeinträchtigt werden. Mit dem jetzigen Aufstellungsbeschluss beginnt das Verfahren für den Bebauungsplan. Die Unterschriftenliste soll am 30. März auf der öffentlichen Bauausschusssitzung überreicht werden.