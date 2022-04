Preetz

Stimmengewirr dringt aus der rechten Doppelhaushälfte im Gerberweg 6 in Preetz. In dem leerstehenden Gebäude wird fleißig gearbeitet. Es riecht nach frischer Farbe. Ein Team der Freiwilligen Feuerwehr hat sich freiwillig als Wohnungspaten gemeldet und bringt nun die Wohnung in Schuss, damit dort Flüchtlinge aus der Ukraine eine Unterkunft finden können.

Als die Flüchtlingswelle nach dem russischen Angriff auf die Ukraine anrollte, meldeten sich viele Einwohnerinnen und Einwohner aus der Schusterstadt in der Stadtverwaltung. „Wir haben bei diesem starken Engagement überlegt, was uns am ehesten hilft“, erzählt Bürgermeister Björn Demmin. Und so kam man auf die Idee mit den Wohnungspaten.

Wohnungspaten helfen bei Renovierung und Einrichtung

Die Wohnungen würden normalerweise vom Bauhof hergerichtet, doch dort stoße man an Kapazitätsgrenzen, hieß es. Also startete die Stadt einen Aufruf, worauf sich etwa 30 Personen meldeten. Man organisierte ein Treffen im Feuerwehrhaus. Dort habe man herumgefragt, wer beispielsweise ein Auto mit Anhänger oder handwerkliche Fähigkeiten habe.

Danach seien die Teams aufgeteilt worden und hätten die Schlüssel für die Wohnungen erhalten, die zum Großteil schon vom Kommunalbetrieb renoviert worden waren. „Es ging nun darum, Möbel zu besorgen, Handtücher hinzuhängen und Geschirr hinzustellen“, so Demmin.

Ein Team der Feuerwehr Preetz renoviert die vier Zimmer in der rechten Doppelhaushälfte für Flüchtlinge. Quelle: Silke Rönnau

Bei dem Treffen im Feuerwehrhaus gründete sich spontan auch ein Team der Feuerwehr. „Wir haben gedacht, eigentlich können wir uns ja auch einbringen – und zeigen, dass wir nicht nur löschen, sondern auch sonst Gutes bewirken können“, erzählt Wehrführer Manfred Wenselowski, während er zusammen mit seiner Frau Beate, Sandra Köhn, Heiko Ruser und weiteren Helfern Teppiche verlegt. Und so hätten sich schnell 20 Leute zusammengefunden.

Besitzer verzichtet auf Miete und zahlt Nebenkosten

Das Haus Gerberweg 6 liegt direkt neben dem städtischen Kommunalbetrieb. Und so war aufgefallen, dass das Gebäude bereits seit längerer Zeit leer steht. Auf der Suche nach Unterkünften fragte Bürgermeister Demmin beim Besitzer E.ON Hanse nach – und hatte Glück: „Sie stellen uns das Haus mietfrei zur Verfügung und übernehmen sogar die Nebenkosten“, freut er sich.

Nun wird die Doppelhaushälfte mit den vier Räumen plus Küche, Bad, WC und Flur von den Helferinnen und Helfern der Feuerwehr auf Vordermann gebracht. Farben und Pinsel stellte der Bauhof zur Verfügung. „Da gab es viel zu streichen“, meint Wenselowski schmunzelnd. 40 Liter Farbe habe man verbraucht.

Inzwischen sind auch Mitarbeiter des Möbellagers der Diakonie eingetroffen und schauen sich die Räume an. Ein Ecksofa können sie unter anderem anbieten. Am Donnerstag wollen die Feuerwehrleute alles abholen. „Einiges bringen wir auch selbst mit vom Fernseher bis zum Sideboard“, so der Wehrführer. Nun fehlten nur noch Rollos. Und natürlich habe man noch Rauchmelder eingebaut. Für die Sanitärarbeiten stellte die Firma Hückstädt aus Plön Material zum Einkaufspreis zur Verfügung.

Bürgermeister lobt Zusammenspiel mit der Awo

Bisher seien 33 Personen in Preetz eingetroffen, berichtet Björn Demmin. Er freut sich über das ehrenamtliche Engagement für die geflüchteten Menschen.

Dabei zeige sich auch, dass das Zusammenspiel mit Maren Sterzik von der Awo, die seit der Flüchtlingswelle 2015 als Koordinatorin der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe tätig ist, hervorragend funktioniere. „Das hilft uns als Stadt enorm.“