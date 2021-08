Preetz

Sie lieben Preetz und wollen ihre Stadt gemeinsam mit anderen bei Führungen neu entdecken: Sechs Interessierte durchlaufen derzeit die Stadtführerausbildung und lernen von einigen der Besten. Geplant sind für die Sommermonate ehrenamtliche Touren für Touristen mit wöchentlich festen Terminen.

Mit Block, Stift und Handy folgt die kleine Gruppe Volker Treplin rundherum um die Stadtkirche. Fleißig wird notiert, der eine oder die andere hat eine Frage, hakt nach, will mehr wissen. Denn hier wird gelernt. Mit Stadtkirchenführer Treplin durchlaufen die Tourguides in spe das dritte Ausbildungsmodul.

Stadtkirchenführung gehört dazu

Begonnen hatte die Ausbildung mit einer Stadtführung, auf der Stadtarchivar Peter Pauselius bei strömendem Regen durch die Historie und Baukultur führte. Nass, aber sehr interessant, erinnern sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Von anfänglich acht Interessierten sind sechs dabeigeblieben. In der Woche darauf ging es im trockenen Ratssaal um die Stadt- und Regionalgeschichte. Auch hier referierte Peter Pauselius als wandelndes Gedächtnis der Stadtgeschichte.

Die Preetzer Stadtkirche heißt offiziell Ecclesiae Lutharii, erzählt Volker Treplin. Benannt nach Kaiser Lothar III, der von 1133 bis 1137 Kaiser des römisch-deutschen Reiches war und zuvor als Sachsenherzog Lothar von Supplinburg die Missionierung in der Gegend unterstützte. Der Name habe sich jedoch nie durchsetzen können. Daten, Fakten, Wissenswertes: Stadtkirchenführer Treplin gibt sein Wissen gerne weiter. Eigentlich viel zu viel – für eine Stadtführung mit Abstecher zur Kirche müssen die zukünftigen Touristenführerinnen und Touristenführer nicht alles wissen.

Mit anderen Augen durch die Stadt

Es seien die Kleinigkeiten, die sie interessierten, erklärt Carola Thimm ihr Interesse an der Ausbildung zur Stadtführerin. So habe sie nicht gewusst, dass das Gebäude der Volksbank, in dem sie aufwuchs, früher ein Mädcheninternat gewesen sei. Auch für Anke Johanßon spielen Anekdoten eine große Rolle. „Es ist spannend, was in welchem Haus stattfand.“ Die Freude, Menschen ihren schönen Heimatort zu zeigen, beflügelt Patrizia Koch. „Ich war 15 Jahre weg aus Preetz und entdecke die Stadt ganz neu.“ Die Frauen gingen nun mit anderen Augen durch ihre Stadt.

Host Barth interessiert sich für Geschichte und neue Menschen. Geschichtszahlen findet er eher langweilig. „Jede Touristengruppe kommt mit eigenem Hintergrund und individuellen Erwartungen“, weiß Elisabeth Krefft-Behrsing, die bereits als Führerin im Kloster Preetz und in der Stadtkirche Erfahrung hat. „Jede Führung hat so einen anderen Anfang und ein anderes Ende.“

Blick in die Preetzer Historie In Preetz blühte über Jahrhunderte das Schuhmacherhandwerk. Bei einem Rundgang durch die Stadt lassen sich noch viele Zeugnisse des einst florierenden Handwerks entdecken. 162 Schusterfliesen säumen den Preetzer Schustergang zwischen Adeligem Kloster und Stadtkirche. Auf diesem Rundgang entlang Jahrhunderte alter Häuser wandelt der Besucher auf historischen Spuren, 110 Informationstafeln dokumentieren die spannende Geschichte der historischen Häuser. Die Entwicklung des „Flecken“ Preetz ist eng mit der Geschichte des Klosters Preetz verbunden, das 1211 durch Graf Albrecht von Orlamünde gegründet wurde. Das ehemalige Benediktinerinnenkloster und die dreischiffige gotische Klosterkirche zählen zu den schönsten Kunst- und Kulturdenkmälern des Nordens. Die Preetzer Stadtkirche aus der Zeit des „Limes Saxoniae“ wurde 1210 ursprünglich als Wehrkirche auf einem Hügel über dem Kirchsee erbaut. Die heutigen barocken Formen sowie der romanische Taufstein, Renaissance-Leuchter und der schwebende Taufengel sind sehenswert.

In den nächsten Wochen folgen für die Gruppe eine Klosterführung, die dann Krefft-Behrsing übernimmt, Unterricht in Gruppendynamik sowie Rhetorik und Bürgermeister Demmin wird über Wirtschaft und Politik sprechen. Den Abschluss bildet eine jeweils eigene Führung der Stadtführungsazubis. Anke Johanßon freut sich darauf. „Ich finde Preetz schön. Als Stadtführerin kann ich Gastgeberin sein.“