Preetz steht mit Erweiterung des Gewerbegebiets in den Startlöchern 

Preetz

Vor acht Jahren begann die Planung für die Erweiterung des Gewerbegebiets Wakendorf. Im kommenden Jahr will die Stadt Preetz endlich einen großen Schritt vorangehen. Im Haushaltsplan 2022, der am Dienstagabend einstimmig von der Stadtvertretung beschlossen wurde, stehen 2,1 Millionen Euro für den Grundstückskauf zur Verfügung. Eine Investition in die Zukunft: Denn die sprudelnde Gewerbesteuer war es, die die schwarze Null im Etat für das kommende Jahr gerettet hat.

Dabei hatte es anfangs noch nach einem Defizit von 1,75 Millionen Euro ausgesehen. Grund: Die Kita-Reform hatte ein Loch von 1,5 Millionen Euro in den Haushalt gerissen. Und so wurde auch in der Sitzung der Stadtvertretung heftige Kritik an der Landesregierung geübt.

Preetz bezeichnet Kita-Reform als Ohrfeige

Das Ministerium habe sich die Überleitungsbilanz der Stadt Preetz angeschaut und die Mehrbelastung bestätigt, erklärte Bürgermeister Björn Demmin. „Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, das können wir uns so nicht bieten lassen.“ Die Stadt habe in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet. „Dann ist das eine richtige Ohrfeige.“

„Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, das können wir uns so nicht bieten lassen.“ Das sagt Björn Demmin, Bürgermeister in Preetz, zur Mehrbelastung durch die Kita-Reform. Quelle: Silke Rönnau

Auch Wolf Bendfeldt (FWG) kritisierte die Mehrbelastung. „Das zeigt einmal mehr, dass Städte unserer Größenordnung am Ende der Nahrungskette von Bund und Land stehen und wie machtlos man ist bei Faktoren, die einem von heute auf morgen ins Haus schneien.“ Wenn es bei der Mehrbelastung keine Änderungen gebe, werde sich die Summe bis 2024 auf fünf Millionen Euro erhöhen. „Das ist nicht tragbar.“

Michael Howe (FDP) freute sich zwar über die Qualitätsverbesserung in den Kitas. „Aber dass die Kosten an uns hängen bleiben, ist echt hart.“ Viele Stellschrauben zur Reduzierung der Ausgaben habe die Stadt nicht gehabt, sagte Anke Johanßon (SPD). Umso schöner sei es, dass es bei den Kitas keine Einsparungen gegeben habe. „Das ist ein Bereich, in dem wir attraktiv bleiben wollen.“

Zufrieden zeigten sich alle, dass der Haushalt doch noch ausgeglichen werden konnte – dank der Gewerbesteuer, die um rund eine Million Euro höher angesetzt wurde als in den vergangenen Jahren, in denen das tatsächliche Ergebnis auch deutlich über dem Ansatz lag. Die Einnahmen sprudelten dank der coronafesten Wirtschaft, vor allem im Handwerk, bedankte sich Demmin bei den Betrieben.

Nun sollen also die Flächen für die Erweiterung des Gewerbegebiets Wakendorf gekauft werden. Diskussionen um die Erschließung hatten das Vorhaben immer wieder ausgebremst. „Wir freuen uns, dass es nun losgeht – die Steuereinnahmen müssen weiter sprudeln“, so Anke Johanßon.

Kritik in Preetz an der Kreisumlage

Jörg Fröhlich (BGP) zeigte wie in den vergangenen Jahren auf die Kreisumlage. Bei einer Senkung von einem Prozentpunkt hätte Preetz 200 000 Euro mehr in der Kasse. „Man nimmt uns die Mittel, um Dinge an anderer Stelle zu finanzieren.“ Das bemängelte auch Arne Drews (Grüne): „Der Kreis zahlt viele freiwillige Leistungen, und wir müssen das zusammensparen.“

Lob gab es von allen Seiten: von den Politikern an die Verwaltung und vor allem Kämmerer Jens Ehrig für die konstruktive Beratung, von der Verwaltung an die Politik für die gefundenen Kompromisse. „Das tat sicherlich an der einen oder anderen Stelle richtig weh“, so Demmin. Aber man habe jetzt einen Haushalt vorgelegt, der noch einiges ermögliche.

So viel Einnahmen hatte Preetz noch nie

6,6 Millionen Euro sollen investiert werden, dafür sind 1,1 Millionen Euro Fördermittel eingeplant. Es sollen zwei neue Stellen – eine Stellvertretung für den Kämmerer und eine EDV-Betreuung an den Schulen – eingerichtet werden. „So viele Einnahmen hatten wir noch nie“, freute sich Axel Schreiner (CDU) als Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses über das Plus von drei Millionen Euro im Vergleich zu diesem Jahr. Das seien acht Prozent mehr. Leider stiegen parallel auch die Ausgaben.

Beschlossen wurde auf Antrag der CDU noch eine weitere Investition. So sollen 300 000 Euro für den Klimaschutz bereitgestellt werden. Ziel ist es, weitere Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern zu installieren. Außerdem soll anhand des Solarkatasters geprüft werden, welche Dächer von anderen Institutionen und sonstigen Eigentümern infrage kommen und ob man sie für PV-Anlagen pachten kann.

Es gab aber auch zwei Wermutstropfen: Johanßon bedauerte, dass die SPD mit ihrem Antrag auf Einrichtung eines Kommunalen Ordnungsdienstes nicht durchgekommen war. „So bleibt es Aufgabe des Bürgermeisters und des Kommunalen Präventionsrats, die Situation anzupacken“, verwies sie auf die Probleme mit Trinker- und Jugendszene. Und Bendfeldt kritisierte, dass man im letzten Haushalt zwar 80 000 Euro für die Stadtentwicklungsplanung eingestellt habe, es der Verwaltung aber in einem Jahr nicht gelungen sei, die Ausschreibung auf den Weg zu bringen.