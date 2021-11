Zu bestimmten Zeiten muss man für einen Abstrich an der bisher einzigen Teststation in Preetz manches Mal Geduld mitbringen. Doch nun könnte sich die Lage entspannen. Vor dem Fitnessstudio Quiins an der Wakendorfer Straße eröffnet Betreiberin Inger Möller-Timm eine weitere Teststation.