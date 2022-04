Preetz

Seit sieben Jahren wird in Preetz über eine Hinterlandbebauung im Bereich Kührener Straße, Quergang, Löptiner Straße und Bäckergang diskutiert. Mehrere Stolpersteine bremsten das Vorhaben jedoch immer wieder aus. Doch nun geht es voran. Mit nur einer Gegenstimme aus der Freien Wählergemeinschaft (FWG) wurde im Ausschuss für Bauplanung der Satzungsbeschluss gefasst. Jetzt fehlt nur noch der abschließende Beschluss in der Stadtvertretung. „Dann könnte man dort mit dem Bauen loslegen“, sagt Ausschussvorsitzender Wolfgang Schneider.

2015 war der Aufstellungsbeschluss für eine Verdichtung in diesem Gebiet gefasst worden. Durch eine neue Erschließung sollte eine aufgelockerte Wohnbebauung ermöglicht werden. Zum Erhalt der städtebaulichen Qualitäten wollte man die vorhandenen Grünstrukturen sowie den Charakter der Blockrandbebauung soweit wie möglich erhalten.

Workshops mit den Grundstückseigentümern

Vor dem Aufstellungsbeschluss hatte es bereits Workshops mit den Grundstückseigentümern zur Interessenlage gegeben. „Anfangs gab es eine gemischte Ausgangslage“, erzählt Schneider. Manche Eigentümer wollten ihre Grundstücke für eine Bebauung verkaufen oder selbst bauen, andere nicht. Mittlerweile sei die Bereitschaft, Flächen von den großen Grundstücken für eine Bebauung abzugeben, größer geworden.

Bis Ende 2017 sei der Vorentwurf erarbeitet und die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung umgesetzt worden, berichtet die Verwaltung in ihrer Vorlage für die Sitzung. Daraus hätten sich einige Änderungen ergeben, die in den Entwurf eingearbeitet worden seien, der Anfang 2018 öffentlich ausgelegen habe.

Erst drei Jahre später habe das beauftragte Planungsbüro in einer Bauausschusssitzung über den Planungsstand und die dazugehörigen Abwägungsvorschläge berichtet. Das Planverfahren sollte aufgrund von Bauwünschen einiger Eigentümer fortgeführt werden, nachdem es insbesondere aufgrund der erwarteten Radwegeplanung des Kreises Plön für die Kührener Straße zwischenzeitlich ausgesetzt worden war.

Probleme: Erschließung und Versickerung

Dabei hätten sich insbesondere zwei Probleme ergeben: Zum einen war der Bäckergang, über den die Erschließung erfolgen soll, zu schmal für eine ausreichende Sicht in die Kührener Straße. „Die Situation konnte geklärt werden, da das nicht mehr denkmalgeschützte Gebäude in der Kührener Straße 16 abgerissen werden soll und sich der Bauherr bereit erklärt hat, das Erdgeschoss um einen Meter nach hinten versetzt neu zu errichten“, so die Verwaltung.

Wenn beidseitig in der Kührener Straße auf die Ausweisung von Parkplätzen verzichtet werde, sei eine ausreichende Sicht für die Ausfahrt aus dem Bäckergang gewährleistet, wie eine Verkehrsuntersuchung ergeben habe. „Diese Lösung konnte mit dem Landesbetrieb für Verkehr und der Verkehrsaufsicht des Kreises Plön einvernehmlich im September 2020 abgestimmt werden.“

Zum anderen ging es um die Versickerungsfähigkeit des Bodens. Die sei in Absprache mit dem Gewässerunterhaltungsverband, der unteren Wasserbehörde des Kreises Plön und dem Abwasserzweckverband geprüft worden, um die Einleitungsstelle in den Kirchsee von zusätzlichen Belastungen freizuhalten, berichtet die Verwaltung. Der Nachweis sei im Februar vergangenen Jahres erbracht worden. Außerdem sei die Begrünung von Garagen und Nebenanlagen festgesetzt worden.

Überdachte Fahrradstellplätze

Im Herbst 2021 sei der Plan erneut öffentlich ausgelegt worden. Dabei hätten sich zwei Änderungen ergeben: Ein als zu erhalten festgesetzter Baum war inzwischen gefällt worden – die Baugrenzen wurden entsprechend angepasst. Außerdem wurden statt einem zwei überdachte Fahrradstellplätze festgesetzt. „Das ist auch für zukünftige Bebauungspläne vorgesehen“, so Schneider.

Es folgte eine dritte Auslegung bis zum 3. März 2022. Nach dem Beschluss des Bauausschusses kann der Entwurf nun der Stadtvertretung zur abschließenden Beratung vorgelegt werden. „Wir haben alles ermöglicht, was geht, ohne diese Fläche zu sehr zuzubauen“, betont Schneider.

„Der B-Plan lässt bewusst viele Varianten zu“, erläutert Stadtplanerin Gabriele Guschewski-Bär. Die Bauflächen seien großzügig geschnitten worden, um eine dem Bedarf angepasste Bebauung durch die jeweiligen Grundstückseigentümer zuzulassen. Begrenzt werde die Ausnutzung im jetzt noch vorwiegend unbebauten Blockinnenbereich durch eine Grundflächenzahl von 0,3 – das bedeute, dass bis zu 30 Prozent der Grundstücksfläche überbaut werden dürften.

30 bis 40 neue Wohneinheiten könnten entstehen

Zulässig sei sowohl eine eingeschossige als auch eine zweigeschossige Bebauung. Es könnten Einfamilienhäuser, Doppelhäuser mit bis zu zwei Wohneinheiten oder auch Geschosswohnungsbauten mit bis zu vier Wohneinheiten errichtet werden. Insgesamt könnten nach ihrer Schätzung 30 bis 40 neue Wohneinheiten in dem Gebiet entstehen. Die maximale Länge der Neubauten auf 18 Meter begrenzt. „Lange Gebäudezeilen sind nicht erwünscht.“