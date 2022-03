Dersau

Die Dersauer Lesegärten gehen in diesem Jahr in die 13. Runde. Am Sonntag, 14. August, werden in verschiedenen Gärten wieder Bücher vorgestellt. Organisatorin Notburga Reisener hat die Runde schon zusammen. Doch dann stellte sich die Frage, ob nach so vielen erfolgreichen Veranstaltungen für Erwachsene nicht auch einmal etwas für Kinder angeboten werden könnte. Es konnte. Am Wochenende wurde für den Nachwuchs vorgelesen. Nicht im Garten, aber im Gewächshaus. Und das zweimal, gelesen zu zweit.

Bei der Gärtnerei Kobs mit dem Café im Grünen am Redderberg war viel los. Im Gewächshaus herrschte aber gespannte Erwartung. Theater-Profi Christoph Kohrt aus Plön hatte einige Kinder angelockt, aber noch mehr Erwachsene. An seiner Seite: Tochter Edda (10). Sie war kurzfristig für ihre erkrankte Mutter Carina eingesprungen.

Edda machte ihre Sache großartig

Notburga Reisener und Susanne Miller-Schwarz vom Café fanden es aber äußerst charmant, die Lesung für Kinder auch von einem Kind vortragen zu lassen. Und Edda machte ihre Sache großartig. Nach dem „Vorprogramm“ – Christoph Kohrt stellte das Buch „Kampfu mir helfen“ vor, in dem ein gestolperter und gestürzter Elefant seinen Rüssel verbogen hatte und Hilfe suchte – hielt das Neinhorn Einzug.

Das Publikum war ordentlich gefordert und durfte die bockigen Kommentare der Tiere laut mitrufen. „Nein“ vom Neinhorn, „Was?“ vom schwerhörigen Wasbär, „Na und?“ vom NaHund und „Doch“ von der Prinzessin, der Königsdochter, die schließlich alle Freunde werden. Papa und Tochter hielten entsprechende Schilder hoch, Edda las und spielte ein fantastisch bockiges Neinhorn und eine stets widersprechende Prinzessin. Der Applaus war verdient, und ihre Schwester Raja sammelte mit dem Hut eine kleine Gage ein.

„Ich fand’s ganz toll, dass ich mitmachen durfte“, sagte Edda nach der ersten Lesung. Für sie war es eine Premiere, auch wenn sie in den Sommerferien schon mal ein bisschen Theater gespielt hat. Aber Lesung ist dann noch etwas anderes. Notburga Reisener hofft, dass der Lesegarten für Kinder nun jährlich stattfinden kann – gerne immer mit einem Erwachsenen und einem Kind. Edda sagte spontan fürs kommende Jahr zu.

Notburga Reisener blickte rundum in zufriedene Gesichter. „Es ist so schön, dass das Café ein Ort der Begegnung ist und wir dort Veranstaltungen machen können“, sagte sie. Derweil laufen die Vorbereitungen für den „Wald der vergessenen Worte“, der von Norburga Reisener, Roswitha Richter, Friederike Leiber und Ilse Philippsen im Eichhorst entsteht. Es wird die achte Ausstellung dort, die sich mit Sprache und Lesen befasst. Ab 15. Mai bis in den September hängen dort Kunstplakate. Die Kalligrafin Anne Gabriel gestaltet „vergessene Wörter“ von A bis Z. Begleitet wird das Projekt von musikalischen und künstlerischen Veranstaltungen. Ein Kunstobjekt von Ulf Reisener wird auf dem Kleinen Ukleisee installiert. Am 15. Mai findet die Eröffnung mit Musik und Texten von Axel Burchard statt, am 26. Juni gibt es eine Improtheater-Aufführung von „Steife Brise“ und am 28. Juli eine szenische Lesung mit der Schauspielerin Kati Luzie Stüdemann.

Und beim Theater Zeitgeist und Theaterfimmel mit Christoph und Carina Kohrt laufen auch die kulturellen Veranstaltungen wieder an, im Sommer gibt es einige Aufführungen open air, unter anderem ein Best-of-Liederabend am Lagerfeuer auf dem Campingplatz Spitzenort, mit Kinderliedermacher Matthias Meyer-Göllner. Das Theaterstück „Pingugirl rettet die Welt“ hat im September Premiere.