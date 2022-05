Am 14. und 15. MaiTraum-Welten, - Show in Preetz: 120 Tänzerinnen entführen in „Traum-Welten“

Das lange Warten auf die Premiere der Tanz-Show, die eigentlich schon für 2021 geplant war, hat ein Ende. Am Wochenende 14. / 15. Mai wollen 120 Tänzerinnen in der Aula des Friedrich-Schiller-Gymnasiums das Publikum verzaubern.