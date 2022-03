Heikendorf

Erst wurde geprobt, dann kam Corona. Dann wurde wieder geprobt. Und dann kam die zweite Welle. Und dann die dritte. Fast zwei Jahre später steht die Heikendörper Speeldeel am Freitag, 4. März, erstmals wieder mit einer Premiere auf der Bühne. Die Laienspieler der Volkshochschule Heikendorf fühlen sich nach Angaben ihres Spielleiters Marc Wiens daher so euphorisch, wie es der Name ihres neuen Stückes verspricht: „Koppöver in’t Glück“.

Die moderne Beziehungskomödie aus der Feder von Theaterautor Walter G. Pfaus aus Blaubeuren (Baden-Württemberg) ist – wie könnte es bei einer niederdeutschen Bühne anders sein – ein klassisches Stück mit reinem Humor zum Schenkelklopfen, der sich aus dem sozialen Gesamtgefüge der handelnden Personen ergibt. „Es ist ein Klassiker mit vielen Irrungen, Wirrungen und Missverständnissen“, verrät Spielleiter Marc Wiens. Auch das Ende sei typisch: „Alle, die sich irgendwie wollen, kriegen sich auch.“

Heikendörper Speeldeel mit „Koppöver in’t Glück“: Liebestrank für die falsche Frau

Da ist Karl Wendel (Marc Wiens). Er freut sich auf einen Abend mit Petra (Marcia Talleur). Obwohl er doch eigentlich die Dagmar (Martina Kussin) lieber mag. Aber einen Abend mit der falschen Frau kann man sich schön trinken, denkt sich Karl Wendel. Und bereitet einen Liebestrank vor. Dass diesen am Ende natürlich die falsche Frau trinkt, nämlich eine, die Karl Wendel an diesem Abend gar nicht erwartet hat, und vieles andere im Liebes-Chaos zu versinken scheint, bleibt nicht aus. Selbst ein unbeteiligter Taxifahrer kann dem sich anbahnenden Desaster nicht entkommen.

Wie Männlein und Weiblein am Ende doch noch zueinanderfinden, können Zuschauer bei der Premiere am Freitag, 4. März, ab 20 Uhr in der Aula der ehemaligen Grund- und Gemeinschaftsschule im Schulredder erfahren. Weitere Termine sind jeweils freitags (11. März, 1. und 29. April) immer um 20 Uhr und jeweils sonntags (6. und 13. März, 3. April, 1. Mai) immer um 17 Uhr. Weitere Aufführungstermine sind nach Angaben von Marc Wiens im Oktober und November 2022 geplant.

Eintrittskarten für zehn Euro gibt es im Vorverkauf in Krügers Ecklädchen (Möltenorter Weg 55, Heikendorf) oder können online unter www.speeldeel-heikendorf.de reserviert werden. Es ist die jeweils an den Aufführungstagen geltende Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus einzuhalten (aktuell 2G). Nachweise, ein Lichtbildausweis und ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske sind zu den Vorstellungen mitzubringen.