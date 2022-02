Plön

Nicht einmal mehr 1000 Brutpaare des Gänsesägers (Mergus merganser) gibt es in Deutschland, davon zwischen sechs bis acht Paare im EU-Vogelschutzgebiet „Großer Plöner See-Gebiet“. Um die Verbreitung der gefährdeten Brutvogelart in Schleswig-Holstein zu sichern, wurden nun auf der Prinzeninsel zwei Nisthilfen angebracht.

Um den Gänsesänger steht es schlecht. Vogelschützer zählen immer weniger Brutpaare. Auch im Vogelschutzgebiet bei Plön, das den Kleinen und Großen Plöner See, den Bischofs- und Vierer See sowie den Suhrer See umfasst und rund 4500 Hektar groß ist. Die Prinzeninsel im Großen Plöner See gehört also dazu. Um den gefährdeten Vogel zu helfen, haben jetzt Vogelschützer, Plöns Umweltbeauftragte und das Haus Hohenzollern an einem Strang gezogen.

Gänsesänger beginnen früh mit der Brut

Der Referent des EU-Vogelschutzgebietes, Bernd Koop, Christoph Peters und die Umweltbeauftragte der Stadt Plön, Dorit Dahmke, haben die Nisthilfen in einer gemeinsamen Aktion am Wochenende angebracht. Gebaut wurden die Kästen von Christoph Peters in Eigenregie. Dazu der Nabu-Referent Bernd Koop: „Gänsesäger beginnen früh im Jahr mit der Brut, daher war nach den Stürmen jetzt eine zügige Umsetzung der Aktion notwendig. Der Eigentümer hat schnell mitgezogen.“

Nur sechs bis acht Paare des Gänsesängers gibt es im Vogelschutzgebiet mit dem Kleinen und Großen Plöner See, dem Bischofs- und Vierer See sowie dem Suhrer See mit den angrenzenden Waldbeständen. Quelle: Bernd Koop

Durch das Eschentriebsterben und Sturmbruch sind zuletzt einige Brutmöglichkeiten verloren gegangen. Solche großen Bruthöhlen, der Gänsesäger wird immerhin bis zu 65 Zentimeter groß, entstehen in der Regel durch das Ausfaulen herausgebrochener Äste in Weichholz – das sind die Bäume, die aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen zumeist zuerst gefällt werden.

Auch wenn Naturhöhlen in ausreichender Anzahl die beste Lösung sind, sind Nisthilfen für Großhöhlenbrüter derzeit unverzichtbar. „Nun hoffen wir auf einen raschen Bezug der neuen Quartiere, dann könnten schon Anfang Mai die Jungen schlüpfen. Die Jungen sind wie alle Enten Nestflüchter und springen gleich nach dem Schlupf aus der Nisthöhle oder dem Kasten“, so Koop.

Haus Hohenzollern hat die Erlaubnis erteilt

Rund ein Drittel der Gänsesägerpaare in Deutschland ist in Schleswig-Holstein heimisch und brütet so auch in der Holsteinischen Schweiz. In den vergangenen Jahren sind an verschiedenen Stellen in Ostholstein alte Nistkästen aus den 1980er- und 1990er-Jahren verloren gegangen. Umso wichtiger ist daher die Anbringung von neuen Nistkästen. Das Haus Hohenzollern als Eigentümer der Prinzeninsel hat dafür die Erlaubnis erteilt, solche Nistkästen anbringen zu können.

Dazu Lars Gottwalt, Vertreter der Prinzeninsel Betriebs GmbH, die die Gastronomie auf der Prinzeninsel betreibt: „Wir freuen uns über die gefiederten Nachbarn auf der Insel und sind der Überzeugung, dass ein Ausflugsziel wie die Prinzeninsel die Naturerfahrung auch in Einklang mit dem Schutz der Natur vereinbaren kann.“