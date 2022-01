Pro und Contra Impfen:  Demos  in Preetz bleiben friedlich

Preetz

Rund 200 Menschen demonstrierten am Montagabend in Preetz gegen den Impfzwang und die Corona-Regeln des Staates. Noch nie waren so viele Menschen bei der Versammlung dabei, die seit einem Jahr abgehalten wird. Fast gleichzeitig kam zum ersten Mal ein Demonstrationszug auf dem Preetzer Marktplatz zusammen, der für das Impfen warb, es aber auf nicht ganz so viele Teilnehmer brachte. Trotz der gegensätzlichen Meinungen blieb es friedlich.

Polizei nach Krawallen in Flensburg alarmiert

Die Polizei nahm die Situation dennoch ernst, nachdem es in Flensburg bei einer Corona-Demo zu Ausschreitungen gekommen war. 50 Beamtinnen und Beamte waren im Einsatz, sagte der Leiter der Plöner Polizeireviers, Michael Martins. Die Impfgegner hatten im Vorfeld in den sozialen Medien offenbar stärker als sonst für den Preetzer Umzug geworben, weil sich die Gegendemonstration angekündigt hatte. Martins: „So haben wir das wahrgenommen.“

AfD marschiert in den Reigen der Impfkritiker

Tatsächlich versammelten sich auch mehr Impfgegner als sonst. Vor einer Woche lag die Beteiligung bei 130 Personen, am Montag nach Polizeiangaben bei rund 200. Nach eigenen Angaben kamen zur jüngsten Demo, die ordnungsgemäß angemeldet war, auch Vertreter der AfD aus dem Kreis Plön und der AfD-Bundestagsabgeordnete Gereon Bollmann. Die Kreistagsabgeordnete der AfD, Karin Kaiser, sprach von 400 Teilnehmern, die sich gegen „Impfzwang“ und für die „Freiheit der eigenen Entscheidung“ zusammengefunden hätten.

Nicht nur die Meinungen gingen auseinander, auch äußerlich unterschieden sich die beiden Gruppen. Die Impfgegner kamen ohne Maske und ohne Transparente. Viele von ihnen trugen Lichterketten um den Hals.

Impfbefürworter wollen in Preetz „Flagge zeigen“

Die Impf-Befürworter, unter ihnen der CDU-Landtagsabgeordnete Tim Brockmann, hatten hingegen zahlreiche Schilder mit Slogans dabei wie „Impfen ist Freiheit. Corona ist Schaden“, „Ein kleiner Piks für die Menschen, ein großer Fortschritt für die Menschheit“ oder „Solidarität durch Covid-19-Impfung.“ Sie trugen alle Masken. Im Gespräch mit ihnen fiel immer der Satz „Wir wollen Flagge zeigen“.

Die Polizei stellte sich zwischen die beiden Demonstrationszüge. Es blieb in Preetz alles friedlich. Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Solidarität mit dem Krankenhaus-Personal

„Ich weiß, wie Schwestern und Pfleger zu kämpfen haben in den Krankenhäusern“, sagte eine Ärztin, die für das Impfen warb. Auch Steffen Gnutzmann, Veranstalter der Gegen-Demo, sprach von „Solidarität mit dem Krankenhaus-Personal“. Man müsse Flagge zeigen für „Vernunft und Wissenschaft“. Es könne aber nicht sagen, ob es zu einer Wiederholung der Gegen-Demo kommen werde.

„Omas gegen Rechts“ demonstrieren für Impfungen

Auch die „Omas gegen Rechts“ standen in den Reihen der Impfbefürworter. Die Querdenker hätten die Meinung, sie seien die Mehrheit im Land, sie wären das Volk, sagte einer Kielerin aus den Reihen der Gruppe. Das stimme nicht. Die große schweigende Mehrheit sei anderer Meinung. Die Gesellschaft in Deutschland sei nicht gespalten, sie habe „nur eine Macke“.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Preetzerin kam zur Demo, weil sie den „Anfängen wehren“ wollte. Wenn etwas schief zu laufen drohe, müsse man etwas dagegen tun.

Die Impfgegner und Kritiker eines Impfzwangs sahen das genau anders. Sie demonstriere für „Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung“, sagte eine junge Preetzerin, die nach eigenen Angaben von Anfang an bei den wöchentlichen Versammlungen in Preetz dabei war. Die Grundrechte seien Stück für Stück vom Staat eingeschränkt worden.

Persönlich betroffen sei sie von der Impfpflicht für medizinische Berufe. Sie verliere dadurch ihre Arbeit, weil sie sich nicht impfen lassen werde. Sie leugne nicht, dass es das Corona-Virus gebe. Auch könne es in einigen Fällen gefährlich werden. Das rechtfertige aber nicht die Corona-Maßnahmen.

Über die Gegen-Demo war sie nicht glücklich, weil sie fast zeitgleich zu ihrem „Spaziergang“ stattfand. „Man könnte darin eine kleine Provokation sehen.“

Die Gegner eines Impfzwangs kamen am Ende des „Abendspazierganges“ unter dem leuchtenden Tannenbaum auf dem Marktplatz zusammen und sangen das Lied „Die Gedanken sind frei“.