Mit der Kartoffelsorte Linda fing alles an. Damals sollte die beliebte Knolle vom Markt verschwinden, was den Comiczeichner Volker Nökel aus Fahren veranlasste, der Linda Leben einzuhauchen. Er brachte ein Kartoffel-Comic heraus. Das wiederum animierte Kinderbuchautorin Erika Bock aus Köhn, dazu eine Geschichte zu schreiben – für Kinder. Verlegerin Miri Zymni aus Wisch kam dazu, und so entstand die „Knöllchenbande“ – damit nahm die Kinderbuchreihe aus der Probstei ihren Anfang. Die Akteure gewährten jetzt einen Blick hinter die Kulissen und zeigten, wie so ein Buch entsteht.

Volker Nökel arbeitete einst mit Röttger „Brösel“ Feldmann zusammen

Der Zeichentisch ist der wichtigste Platz für den Illustrator und Comic-Zeichner Volker Nökel aus Fahren. Der heute 72-Jährige hatte unter anderem mit Röttger Feldmann (Brösel) im Achterbahnverlag zusammengearbeitet. Seine Zeichnungen, aktuell für den neuen Band „Die Knöllchenbande und die Gefangenen im Atlasberg“, entstehen vom Entwurf bis zum Feinschliff auf Papier, von Hand und mit dem Zeichenstift. „Ich mache nichts am Computer“, betont Nökel. Zunächst zeichnet er mit Bleistift, verleiht den Figuren Ausdruck und Körperhaltung. Die Zusammenarbeit ist eng. Die Autorin entscheidet mit kritischem Blick, ob ihre Vorstellung richtig umgesetzt ist. „Dann erst wird konturiert und koloriert“, erklärte Nökel.

Den Anfang machten sechs Kartoffelkinder

Denn die Vorgabe macht Kinderbuchautorin Erika Bock mit ihren Geschichten. Die 71-Jährige schreibt die Geschichten, legt die Figuren fest, die Volker Nökel mit Leben füllen soll. Seine Aufgabe ist, mit dem Zeichenstift die Charaktere herauszuarbeiten, Wiedererkennungsmerkmale zu schaffen. „Den Anfang machten sechs Kartoffelkindern, die als Knöllchenbande unterwegs sind“, erzählte Erika Bock. So gibt es Molli, die mutige Anführerin, die mürrische Sieglinde, die verträumte Christa, die Rote Emmalie und als einzigen Kartoffeljungen den blauen Schweden. „Die meisten Kartoffelsorten sind weiblich“, erklärte Bock. Denn ihre Namen haben die Knöllchen von Original-Kartoffelsorten.

Geschichten widmen sich kindgerecht aktuellen Themen

Ihre Anregungen bekommt Erika Bock aus dem alltäglichen Geschehen, oftmals auch inspiriert von den eigenen Enkelkindern. So entstehen Geschichten, die gleichzeitig eine kindgerechte Botschaft zu aktuellen Themen wie Integration, Massentierhaltung oder Naturschutz haben. Und sie sorgt auch für neue Freunde. So kamen Volli, der Maulwurf, Uwe, der Stier, Lampo, der Hase und Miri-Piri, das Huhn ins Spiel. Im jüngsten Band machen die Knöllchen Bekanntschaft mit dem Märchenreich und wollen die sieben Zwerge befreien.

„Die Ideen gehen uns nicht aus“, versicherte Erika Bock. Doch ihre Arbeit wäre ungleich schwieriger, wie sie betonte, wenn es denn ihre Tochter Miri Zymni aus Wisch nicht gäbe. 2015 hatte die Verlagskauffrau ihren eigenen Verlag Tingmarke gegründet und die Bücher von Bock und Nökel herausgebracht. „Es ist einfach das Schwierigste für Autoren, einen Verlag zu finden. Als Selfpublisher kommt man nicht in den Buchhandel, aber das wollten wir unbedingt“, erklärte Bock.

Die Buchreihe aus der Probstei Die Kinderbuchreihe der Knöllchenbande von Erika Bock und Volker Nökel erscheint seit 2014. Fünf Bände sind mittlerweile im Buchhandel erhältlich. Der jüngste Band „Die Knöllchenbande und die Gefangenen im Atlasberg“ ist im Verlag Tingmarke erschienen und unter der ISBN-Nummer 978-3-9817245-8-5 erhältlich.

Beide haben aber auch andere Projekte auf dem Tisch. So hat sie inzwischen auch eine Jugendbuchreihe begonnen, die sich unter anderem dem Thema Rechtsextremismus widmet. Er hat gerade den ersten Haflinger-Comic für das Haflingergestüt Padenstedt abgeschlossen und arbeitet an einem Buch mit dem Arbeitstitel „Scheiße sagt man nicht“, das sich dem unappetitlichen, aber zum Leben gehörenden Thema und dem Umgang damit widmet.