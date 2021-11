Wenn die Menschen in der Probstei (Kreis Plön) ihr Herz für Menschen in Not öffnen, öffnen sie auch ihr Portemonnaie. Bei einer Spendenaktion kamen über 60.000 Euro zusammen für Flutopfer im Ahrtal. Die Gattin eines Feuerwehrmannes aus Brodersdorf brachte die Aktion ins Rollen.