Probsteierhagen

Der Schlosspark in Probsteierhagen ist in diesem Sommer Ausgangspunkt für kleine Naturentdecker und Naturentdeckerinnen. Diplom-Biologin Katrin Wohlrab, die zugleich zertifizierte Natur- und Waldkindergartenpädagogin sowie Kräuterkundlerin und Märchenerzählerin ist, führt Mädchen und Jungen in Kooperation mit dem Tourismusverband Probstei kreativ an die Tier- und Pflanzenwelt rund um das Schloss Hagen heran.

Ein vollgepackter Bollerwagen und ein großer Wanderrucksack gehören zur Ausstattung von Katrin Wohlrab, die ihre kleinen und großen Naturforscher auf dem Parkplatz vor dem Schloss Hagen empfängt. Doch Moment - rappelt da nicht irgendetwas in ihrem Rucksack? „Ach, das ist Klaas, ein Klabunter“, ruft die Biologin und zieht eine große, grüne Handpuppe mit blauen Haaren hervor. Die Geschichte rund um den kuschelweichen Klabunter hat sich die Waldkindergartenpädagogin in Anlehnung an Erzählungen über die Klabautermänner ausgedacht. Jetzt zieht Klaas mit Katrins Hilfe ein paar Stöcker, etwas Draht und ein weißes Netz aus der Tasche. Daraus können die Kinder etwas basteln. „Einen Oma-Gardinen-Upcycling-Kescher“, erklärt die Naturexpertin, die viel Wert auf Nachhaltigkeit legt.

Für die Kescher-Aktion am Bach nahe dem Schloss Hagen hat sie zur Müllvermeidung ausrangierte Plastikeimer der Catering-Firma Freiberg mitgebracht. Dort sammeln die Kinder in etwas Wasser kleine Tiere, die sie aus dem Bach keschern. Ben (7) hat sogar einen winzigen Fisch im Netz zappeln, aber der kommt sofort zurück in seinen Lebensraum. Köcherfliegenlarven, Bachflohkrebse, Wasserläufer und ein Wasserskorpion landen allerdings für eine kleine Weile im Eimer-Aquarium. Auch Posthornschnecken und Baby-Frösche werden mit Begeisterung aus dem flachen Gewässer geholt. Und wieder freigelassen.

Kinder können sich selbst als Teil der Natur wahrnehmen

„Ich denke, dass die Kinder durch Erlebnisse in der Natur sich selbst als ein Teil von ihr wahrnehmen können“, erklärt Katrin Wohlrab. Die Biologin möchte das Wissen um alte Pflanzen und versteckte Tiere schon bei den Jüngsten erweitern, damit mehr Naturverbundenheit entstehen kann. „Auf Basis intensiver Naturerlebnisse kann sich ein stärkeres Interesse für Nachhaltigkeitsthemen entwickeln und die Bereitschaft, sich dafür einzusetzen“, sagt sie. Während der zweistündigen Veranstaltungen, die während der Ferien rund um den Schlosspark angeboten werden, bietet die Biologin Kindern ab drei Jahren viel Raum zum Entdecken, aber auch zum Experimentieren, Basteln, Kochen oder Färben. Die Themen wählt sie spontan. „Letzte Woche haben wir Brennnessel-Chips gemacht. Die Pflanzen sind Vitamin C-reich und total lecker“, erzählt die Biologin.

Zur Galerie In dem kleinen Bach am Schloss Hagen tummeln sich Wasserläufer, Baby-Frösche und Flohkrebse, die von den Kindern mit Keschern herausgeholt werden.

Fast immer rückt sie eher unbeliebte Pflanzen und Tiere in den Fokus, auch um mögliche Berührungsängste abzubauen. Spinnen, Egel oder Brennnesseln beispielsweise.

Natur entdecken im Schlosspark Der Tourismusverband Probstei rückt mit der Veranstaltungsreihe für Naturentdecker im Schlosspark von Probsteierhagen den ländlichen Bereich für Einheimische und Urlauber stärker in den Fokus. Wer beim Entdecken dabei sein möchte, kann das vom 29. Juli bis einschließlich 9. September immer donnerstags ab zehn Uhr (für Kinder von drei bis sechs Jahren) und ab 15 Uhr (für Kinder ab sieben Jahren) tun. Anmeldungen nimmt der Tourismusverband Probstei unter Tel. 04348/919184 entgegen.

Dabei lernen die Kinder, dass jedes einzelne Lebewesen für das ökologische System wichtig ist. Und dass es sich lohnt, sie genauer zu betrachten. „Alle Pflanzen und Tiere haben irgendwelche faszinierenden Besonderheiten.“