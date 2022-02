Die Kinder aus der Schule Schipphorst wissen, was sie interessiert: Artikel über Tiere, über Holstein Kiel, Olympia und über den Sturm vom Wochenende. Das erzählten sie KN-Redakteurin Anja Rüstmann, die in den Unterricht gekommen war. Und sie hatten viele Fragen an den Besuch.