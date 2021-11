Schönberg

Der Mauerfall – das war der Anlass für den „Tag der Demokratie – Umbruch Ost“ unter dem Titel „Das Leben in, mit und nach der DDR“ der Gemeinschaftsschule Probstei. Er war aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr verschoben worden. Jetzt beteiligten sich 44 Klassen an einer Reise durch die jüngste deutsche Geschichte, befragten Zeitzeugen, präsentierten in einer Ausstellung frühere DDR-Produkte und beleuchteten den Einfluss der Politik auf den Alltag der Menschen in der DDR. Der Höhepunkt: der Fall der Berliner Mauer.

Die Mauer hatten die Schüler zuvor selbst gestaltet. Da wehte auf der Ostseite die DDR-Fahne neben den Absperrungen, auf der Westseite war die Mauer mit Graffiti besprüht. Am Ende bröckelte sie, langsam drang Licht durch die Öffnungen, bis sie schließlich fiel. Dieses Szenario, begleitet von Original-Passagen aus Politiker-Reden, war nur einer der Bausteine des Projektes. Die Schülerinnen und Schüler von der fünften Klasse bis hin zum 12. Jahrgang hatten sich auf ganz unterschiedliche Weise herangetastet an die jüngste deutsche Geschichte.

Spannende Zeitreise in den DDR-Alltag

Ein weiterer Schwerpunkt war die Befragung von Zeitzeugen. Rund 25 Menschen, einige von ihnen vermittelt vom Zeitzeugenbüro der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, erzählten in den einzelnen Klassen von ihrem Leben in der damaligen DDR. Stichworte wie Staatssicherheit und Reisefreiheit, Mangelwirtschaft und Konsum in der DDR boten viel Raum für die Zeitzeugenberichte. Dabei erfuhren die Schüler auch, dass nicht jeder ehemalige DDR-Bürger ein politisch verfolgtes Opfer des Systems war. Dennoch war es spannend für die Mädchen und Jungen. Sie wollten mehr wissen über eine Kindheit und die Jugend im SED-Staat, fragten nach Begegnungen mit dem Ministerium für Staatssicherheit und hörten den Schilderungen über Autokäufe auf dem Schwarzmarkt ebenso zu wie Schilderungen über den begrenzten Konsum in der DDR.

Auch die Zeitzeugen tauschten Erfahrungen aus

„Es ist toll, dass die Schule so etwas macht, dass wir den jungen Menschen von unserem Alltag in der DDR noch erzählen können“, sagte Gabriele Berthold, die ursprünglich aus Brandenburg stammt und seit 2007 in Laboe heimisch ist. Sie hatte sogar alte Zeugnisse und Urkunden mitgebracht. Auch Stephan Lippert aus Saalfeld in Thüringen, seit 2018 mit seiner Familie in Kiel zu Hause, war begeistert und berichtete unter anderem aus dem Schulalltag als Jungpionier. Einen Nebeneffekt hatte der Demokratie-Tag auch für die Zeitzeugen: Die tauschten selbst Erfahrungen aus, kamen auch untereinander ins Gespräch und so manche Erinnerung wurde lebendig. Als Dankeschön fürs Kommen gab es unter anderem ein DDR-Naschi: die Knusperflocken von Zettis.

Die Gäste lobten aber nicht nur die inhaltliche Ausrichtung der Aktion, sondern auch die logistische Leistung der Organisatoren unter Leitung von Katharina Klein-Rathke, selbst ehemals in Ostberlin Studentin und in FDJ-Bluse, und Inga Asmussen, Fachberaterin für kulturelle Bildung im Kreis Plön. Sie hatte mit ihrem 12. Jahrgang eine Ausstellung vorbereitet, durch die alle Klassen geführt wurden. Die Gymnasiasten zeichneten auch für die Zeitzeugenbetreuung verantwortlich. „Es ist unheimlich spannend, Einblick in das Leben der Menschen damals zu bekommen“, sagte Lewin Jahn aus Prasdorf. Wichtig sei es, dass Zeitzeugen mehr über die Vergangenheit an die jüngere Generation weiter geben“, meinte Cora Albbrecht aus Laboe. Nelly Kramer aus Heikendorf betonte, es sei sehr gut, dass auch die jüngeren Klassen sich mit dem Thema beschäftigen. Sie und ihre Klassenkameraden erhielten ein besonderes Dankeschön von Schulleiter Timo Hepp für den Einsatz für diesen Demokratie-Tag.