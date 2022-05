Plön

Erst stritt sich der 40-Jährige mit seinem Vater, dann mit zwei Polizisten. Die Rangelei mit zwei Beamten brachte den Mann vor das Plöner Amtsgericht. Er gab sich zerknirscht und entschuldigte sich noch vor Prozessbeginn bei der Polizistin und dem Polizisten auf dem Gerichtsflur. Das Verfahren gegen ihn wurde am Ende eingestellt gegen Zahlung von 400 Euro.

Der Angeklagte, der damals obdachlos war, hatte im April 2021 Unterschlupf bei seinem Vater auf einem Dorf im Kreis Plön gefunden. Beide Männer gerieten in Streit, weil der Vater offenbar mit seinem betrunkenen Sohn überfordert war. Er verwies ihn aus dem Haus, der 40-Jährige blieb stur und in der Wohnung. Der Vater rief die Polizei zur Hilfe gegen seinen Sohn.

„Es war ein Standard-Einsatz“, sagte der 49-jährige Polizist aus. Erst spielte sich der Konflikt im Hausflur ab. Der Streit ging zuletzt um Geld für ein Taxi, das der Sohn nehmen sollte, berichtete der erfahrene Beamte. Als der Vater schließlich einige Euros herausgab, schien sich für den Polizisten zunächst die Sache zu entspannen.

Doch weit gefehlt. „Er war die ganze Zeit uns gegenüber herablassend.“ Draußen, auf dem Weg zur Straße, eskalierte die Situation. Einem Platzverweis folgte der Angeklagte nicht. Der 40-Jährige befreite sich aus dem lockeren Griff des Beamten, griff ihm in den Oberarm und kniff zu. Das Wort „Spaghetti-Arm“ fiel dazu.

Mit zwei Faustschlägen setzte der Beamte den Angreifer außer Gefecht. Der Kontrahent fiel und schlug mit dem Kopf gegen einen Carport. „Der Angeklagte war auf Krawall gebürstet.“ Aber: So richtig ernst genommen habe er ihn nicht.

„Wir mussten immer mit einem Angriff rechnen“

„Wir mussten immer mit einem Angriff auf uns rechnen“, schilderte die 36-jährige Kollegin die Situation. Der Angeklagte sei immer wieder stehen geblieben und habe das Grundstück nicht verlassen wollen. Am Ende beruhigte sich die Szene. Die Beamten warteten im Streifenwagen vor Ort solange, bis das Taxi kam und der renitente „Kunde“ einstieg.

„Ich kann mich nur entschuldigen. Das kommt nicht wieder vor“, sagte der Angeklagte gleich zu Beginn. Die Sache sei ihm peinlich und er schäme sich. Er habe sonst immer Respekt vor Amtspersonen.

Auf Nachfrage der Staatsanwältin erklärte er, warum es damals Streit mit dem Vater gab und er so aufgewühlt gewesen war. Damals besaß er keine Wohnung. Er habe sich gedemütigt gefühlt, dass ihn sein Vater in dieser Situation vor die Haustür setzen wollte. Mittlerweile sei das Verhältnis zwischen beiden wieder gut. Die 400 Euro, die der Angeklagte zahlen muss, gehen an das Erholungswerk der Polizei.