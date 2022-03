Putins Krieg: So will eine Ukrainerin aus Schwentinental helfen

Schwentinental

Raketeneinschläge, Gefechte, zerstörte Häuser: Die Bilder vom Krieg in der Ukraine sind schwer zu ertragen. Das gilt umso mehr für diejenigen, deren Familie und Freunde in der Ukraine leben. Anna Reinecker stammt aus Charkiw und versucht von Schwentinental aus zu helfen. Die 33-jährige gebürtige Ukrainerin bangt um ihren Halbbruder und um ihre Freundin mit zwei kleinen Kindern.

„Mein Leben besteht zurzeit aus Wachwerden und gleich aufs Handy gucken, ob jemand geschrieben hat.“ Anna Reinecker sitzt am iPad und sucht nach Informationen aus Charkiw. Das Handy, immer griffbereit, liegt neben ihr.

Es sei das Gefühl der Machtlosigkeit und von Schuldgefühlen, helfen zu wollen und es nicht zu können, berichtet die junge Frau. „Ich habe noch nie in meinem Leben so schreckliche Bilder gesehen.“ Die 33-Jährige wirkt gefasst. Doch sie ist verzweifelt.

„Ich fing an zu googeln. Was kann ich tun?“ Über Chatgruppen und soziale Netzwerke vernetzt sie sich, knüpft Kontakt zu Kieler Helfern, veröffentlicht einen Aufruf. Das Engagement hat sich schnell herumgesprochen – mehr als 300 Menschen haben sich gemeldet, Spenden vorbeigebracht. In Kiel gibt es jetzt einen großen Lagerraum.

Hilfe für die Ukraine aus Schwentinental: So können Sie helfen

Im Alter von zwölf Jahren ist Anna Reinecker mit ihrer Mutter und ihrer Oma aus Charkiw nach Deutschland gekommen. Ihre Muttersprache ist Russisch. In der Schule hat sie Ukrainisch gelernt. Aber ob Russisch, Ukrainisch oder Kasachisch – für Reinecker hat das nie eine Rolle gespielt. Sie war aus Charkiw. Erst in Deutschland habe sie sich mit ihrer Herkunft beschäftigt.

Sie zeigt Fotos aus glücklichen Kindheitstagen. „Da bin ich mit meinem kleinen Halbbruder Sascha im Zoo. Den gibt es nicht mehr.“ Ob ihr Elternhaus noch steht? Die Schwentinentalerin, die in Preetz ein Kosmetik- und Fußpflegestudio betreibt, weiß es nicht.

Anna Reinecker berichtet von der Situation in der Ukraine: Ihr Halbbruder Sascha harrt mit seiner Freundin, seiner Mutter und seiner Schwester mit Ehemann und zwei Kleinkindern im Keller eines Einfamilienhauses aus. „Der Bürgermeister von Charkiw organisiert Hilfe für die Menschen in den U-Bahn-Stationen und Kellern, spricht mit ihnen an den Eingangsgattern der Bahnhöfe, kümmert sich.“

Restaurants bereiteten Essen zu, das verteilt werde. „Auch Sascha hat beim Essenverteilen geholfen.“ Einen Tag habe es nur Brot gegeben. Einmal hat ein Wurstfabrikant Würste verteilt. Niemand traue sich, rauszugehen. „Die Menschen haben Todesangst.“

Krieg in der Ukraine: Menschen seit Tagen im dunklen Keller

Anna Reineckers Freundin ist Lehrerin, Mutter eines neunjährigen Sohnes und eines Säuglings. Mit weiteren Familienmitgliedern haben sie die ersten vier Tage in einem dunklen Keller gehockt. „Es gab kein Licht. Nur das Handy. Das Baby hat pausenlos geschrien.“ Corona-Abstandsregeln sind da zweitrangig.

Auf die Schnelle hatten sie nur ein wenig Kleidung eingepackt, konnten nicht mehr einkaufen gehen. Vier Tage Hunger. Vier Tage Durst. Nur mit großer Angst sind sie oben Luftschnappen gewesen. „Zu Beginn haben viele gedacht, dass der Albtraum bald endet“, sagt Reinecker. „Ich auch.“

Dann entschloss sich die Freundin zur Flucht aus Charkiw gen Westen, wo der Ehemann Familie hat. „Seit Tagen ist meine Freundin im Auto unterwegs, das Baby auf dem Schoß, Nebenstraßen, Feldwege – immer quer zu den angreifenden russischen Truppen.“ Die letzte Nachricht der Freundin lautete: „Ich lebe nicht mehr – ich weiß nicht, wo ich geblieben bin.“

Aus Schwentinental in die Ukraine: Hilfstransport ins Krisengebiet

Schnell und unmittelbar soll ein Hilfstransport ins Krisengebiet in der Ukraine starten, so der Wunsch von Reinecker und ihren Mitstreiterinnen. „Von unseren Kontakten vor Ort wissen wir, was am dringendsten gebraucht wird. Viele haben beispielsweise nicht einmal Schuhe, weil sie ihre Wohnungen so fluchtartig verlassen haben.“

Die Helfergruppe braucht ein Spendenkonto, Lastwagen und Fahrer mit Zeit, bis an die ukrainische Grenze zu fahren, und es werden viele Freiwillige benötigt, die ihre speziellen Fähigkeiten zuverlässig zur Verfügung stellen. Reinecker: „Mein Dank gilt allen Helfern – jetzt müssen die Spenden schnell ihr Ziel erreichen.“