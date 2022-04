Heikendorf

Etwa 75 geflüchtete Menschen aus der Ukraine sind den drei Gemeinden Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen im Amt Schrevenborn bereits zugewiesen worden. Es sollen noch viele weitere kommen, mit bis zu 400 wird gerechnet. Jetzt haben Amtsverwaltung und die Gemeinde Heikendorf zusammen mit dem Awo-Kreisverband und dem Familienzentrum Schrevenborn sowie der evangelischen Kirchengemeinde in Heikendorf gemeinsame Sache gemacht und eine Begegnungsstätte eröffnet, an der sich fast 40 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer beteiligen. Der Standort in Heikendorfs Ortsmitte kann jederzeit auf die Räumlichkeiten der benachbarten Kirchengemeinde ausgeweitet werden.

Der Gewerbepavillon in der Dorfstraße 12 in Heikendorf soll in naher Zukunft der Abrissbirne zum Opfer fallen. Doch das Bauleitplanverfahren für ein neues Wohnhaus mit Gewerbe ist noch nicht abgeschlossen, das Gebäude in zentraler Lage steht seit einiger Zeit leer. Es wurde zwischenzeitlich als temporäres Kunst-Schaufenster vom Heikendorfer Künstlermuseum genutzt. Außerdem war es in der großen Flüchtlingswelle ab Mai 2016 schon einmal Begegnungsstätte für Geflüchtete – aus Syrien oder Afghanistan beispielsweise.

Flüchtlingstreff: Familienzentrum Schrevenborn schafft soziale Angebote

Jetzt also ziehen wieder Helferinnen und Helfer samt Mobiliar ein, um die ukrainischen Flüchtlinge zu unterstützen und ihnen einen Treffpunkt mit angeschlossener Kleiderkammer und der Möglichkeit zu Sprachkursen anzubieten. „Wir sehen diesen Standort als Anlaufstelle für die erste Versorgung und als Begegnungsstätte für alle Ukrainerinnen und Ukrainer“, sagt Michael Koops vom Vorstand des Awo-Kreisverbands.

Man habe, so Koops, sehr kurzfristig gehandelt, als im März abzusehen war, dass entsprechender Bedarf entsteht. Gespräche mit der Amtsverwaltung und der Gemeinde Heikendorf hätten den Stein schnell ins Rollen gebracht: „Das gemeinsame Projekt entstand quasi von ganz allein.“ Mit dem Familienzentrum Schrevenborn, das in Trägerschaft der Awo ist, hat das Projekt eine kompetente Einrichtung mit an Bord. Denn neben der Erstversorgung mit Kleidung und anderen Sachspenden sollen auch soziale Angebote wie beispielsweise gesundheitliche Sprechstunden oder Krabbelgruppen angeboten werden.

Der Treffpunkt hat bereits seit Anfang April geöffnet und wird nach Auskunft der Awo während der Öffnungszeiten regelmäßig von etwa fünf bis zehn Menschen aus der Ukraine besucht. Die ersten Sprachkurse mit ehrenamtlicher Unterstützung sind angelaufen und teilweise mit mehr als einem Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Amt Schrevenborn überlastet. Eine Erweiterungsmöglichkeit der Räumlichkeiten bietet die benachbarte evangelische Kirchengemeinde an. „Wir finden es wichtig, dass hier etwas Vernetztes passiert“, erklärte Pastor Thieme-Hachmann.

In der neuen Begegnungsstätte in Heikendorf ziehen alle an einem Strang (von links): Kai Bellstedt (Vorsitzender Awo-Kreisverband), Heikendorfs Bürgermeister Tade Peetz, Pastor Joachim Thieme-Hachmann (evangelische Kirchengemeinde Heikendorf) und Michael Koops (stellvertretender Vorsitzender Awo-Kreisverband). Quelle: Nadine Schättler

Gemeinsam packen knapp 40 Freiwillige aus der Kirchengemeinde, vom Awo-Ortsverein Heikendorf und aus der Bürgerschaft mit an, um den Flüchtlingstreff in der Ortsmitte mit Leben zu füllen. „Das ist ein tolles Zeichen bürgerlichen Engagements“, betonte Heikendorfs Bürgermeister Tade Peetz (CDU). In Kürze werde in Heikendorf in den Räumen der ehemaligen Grundschule eine amtsweite Sammelunterkunft für bis zu 70 ukrainische Flüchtlinge eingerichtet. „Mit der Begegnungsstätte in der Dorfstraße haben wir eine gute Ergänzung“, so Peetz. Auch andere Besucherinnen und Besucher seien dort willkommen.

Der Treffpunkt öffnet immer montags und freitags von 14 bis 17 Uhr sowie mittwochs und sonnabends von 10 bis 13 Uhr. Angebote von Sachspenden oder freiwillige Hilfe nur nach vorheriger Absprache unter Tel. 04 348/917 316 (Awo-Kreisverband).

Wer mit Geld die Flüchtlingshilfe im Amt Schrevenborn unterstützen möchte, kann dies über das Spendenkonto DE10 2105 0170 0100 1109 64 (Stichwort: Ukraine-Hilfe) tun.