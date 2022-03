Preetz

Die Polizei in Preetz sucht einen Radfahrer, der an einem Unfall beteiligt war. Am Dienstagvormittag war er im Kreuzungsbereich Schellhorner/Wakendorfer Straße mit einer Radfahrerin zusammengestoßen, die dabei leicht verletzt wurde.

Nach Angaben eines 79 Jahre alten Zeugen stand dieser gegen 11.15 Uhr zusammen mit dem Radfahrer bei Rotlicht an der Kreuzung. Als die Ampel auf Grün schaltete, sei der Radfahrer in Richtung Wakendorfer Straße angefahren. In diesem Moment stieß er mit einer auf dem dortigen Radweg von links kommenden 84 Jahre alten Radfahrerin zusammen, die daraufhin zu Fall kam, berichtet die Polizei.

Zeuge kümmerte sich um die Verletzte

Beide Männer hätten sich um die Frau gekümmert, so der Zeuge. Nachdem der 79-Jährige gegenüber dem Radfahrer sagte, dass er sich um die weitere Versorgung der leicht verletzten Frau kümmern würde, sei dieser im gegenseitigen Einverständnis ohne Angabe seiner Personalien weitergefahren.

Zur Vervollständigung der Unfallanzeige benötigen die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Preetz die Personalien des Radfahrers. Dieser wird gebeten, sich unter Tel. 04342/10770 zu melden.