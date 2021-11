Schwentinental

Eigentlich verdankt es August-Wilhelm Krummlinde seiner Mutter, dass aus einer 1970 angetretenen Lehrstelle bei Elektro Giesecke eine (fast) lebenslange Verbundenheit zum Schwentinentaler Familienbetrieb und zum Stromer-Job wurde. Bereut hat es Krummlinde nach eigener Aussage jedenfalls nicht einen einzigen Tag, dem Rat seiner Mutter gefolgt zu sein. 51 Jahre später ist der Elektriker immer noch im Betrieb. Jetzt macht er dort die Azubis fit für die Gesellenprüfungen.

Einen besseren Lehrmeister als den heute 68-Jährigen könnten die Jugendlichen wohl kaum finden, wenn sie bei den etwa drei Mal im Monat angebotenen Übungsstunden mal wieder an kniffligen Schaltungen am so genannten Lehrbrett herumschrauben. Denn erstens verfügt August-Wilhelm Krummlinde nach einem halben Jahrhundert Stromer-Praxis nicht nur über jede Menge „kleine feine“ Handwerkertricks und -kniffe, die so in keinem Lehrbuch stehen.

Azubi-Ausbildung liegt ihm besonders am Herzen

Außerdem weiß der Selenter wie kaum ein Zweiter, was genau in den Prüfungen auf die Azubis zukommt. Schließlich war er mehr als 30 Jahre lang (1990 bis 2021) eine feste Größe im Prüfungsausschuss der Elektroinnung des Kreises. Sogar an der Ausarbeitung der Gesellenprüfung arbeitete Krummlinde mit, beaufsichtigte zudem jahrelang die theoretischen Prüfungen.

Auch wenn ihm die Jugend besonders am Herzen liegt, bereitet sie ihm als Ausbilder mitunter auch Kummer. „Viele sind leider nicht mehr so zielstrebig, wie wir es eigentlich erwarten würden. Migranten haben da schon eher die Nase vorn, die wollen unbedingt was erreichen.“

Vielfalt der Arbeit hielt ihn lange im Elektriker-Job

Und dann gerät der passionierte Stromer förmlich ins Schwärmen über den jungen Iraker, der sich trotz seiner Sprachprobleme regelrecht durch die Ausbildung biss, sogar ein halbes Jahr vor dem Regeltermin zur Prüfung antrat und trotzdem mit einer „Zwei“ bestand. Von solchen Erfolgserlebnissen zehrt Krummlinde, wenn er Azubis auf Prüfungsstoff vorbereitet, der in Berufsschule oder Betrieb in dieser Tiefe so nicht zum Zuge kommen könne.

Auch an seine eigene Zeit als Azubi und Geselle erinnert sich der Elektriker gern. „Es war wohl in erster Linie die Vielfalt der Arbeit – angefangen vom Einfamilienhaus bis hin zur Fabrik, die mich so lange im Job gehalten hat.“ Aber auch der damalige Seniorchef, Karl Heinz Giesecke, („...ein Pfundskerl und Gemütsmensch“) hatte offenbar großen Anteil daran, dass Mitarbeiter sich viele Jahre lang gut aufgehoben fühlten.

Jeden Freitag gab’s Lohntüten, Bier und Würstchen

Der Fall war das zum Beispiel an allen Freitagen eines Monates, wenn der Chef nach Dienstschluss die gefüllten Lohntüten an seine Mitarbeiter verteilte – nicht ohne zur Feier des Tages auch einen gefüllten Bierkasten ebenso bereitzustellen wie einen ganzen Sack voller Würstchen.

Eine eingeschworene Truppe seien sie über viele Jahre hinweg gewesen, schwärmt August-Wilhelm Krummlinde. Diese Kameradschaft sei auch oft nötig gewesen, wenn es auf einer Baustelle einfach nicht voran gehen wollte: „Irgendeiner war immer zur Stelle, um zu helfen. Und Hilfe brauchten wir alle irgendwann mal.“

An der oft belächelten Nachlässigkeit vieler Handwerker, nötige Reparaturen im eigenen Haushalt permanent aufzuschieben, leidet Krummlinde nach eigenem Bekenntnis offenbar nicht: „Denn ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn etwas nicht funktioniert. Das bringe ich in aller Regel sofort in Ordnung.“