Schwentinental/Raisdorf

Eine Personalentscheidung von Propst Erich Faehling sorgt in der Evangelischen Kirchengemeinde Raisdorf für Empörung. Mehr als 200 in der Gemeinde, der evangelischen Kita oder unter Konfirmanden gesammelte Unterschriften kamen zusammen, um rückgängig zu machen, was offenbar beschlossene Sache ist: Die in der Gemeinde von Vielen äußerst geschätzte Pastorin Andrea Noffke soll mit Wirkung 1. Januar 2022 Raisdorf verlassen und eine neue Stelle im Amtsbereich Trave-Land antreten.

Kirchengemeinderat und Propst reagierten zwar mittlerweile auf der Gemeindehomepage auf die Proteste. Trotzdem bleibe es aus „strukturellen Gründen“ bei der Versetzung der Pastorin, „die sympathisch und offen Kirche gestaltet“ habe. Die vielen Briefe der Gemeindemitglieder , die das deutlich schilderten, mache die Wertschätzung der Arbeit von Pastorin Noffke noch einmal deutlich sichtbar.

Propst Erich Faehling, hier vor der Stadtkirche in Preetz, verfügte Ende November vergangenen Jahres die Versetzung der beliebten Pastorin der Raisdorfer Kirchengemeinde. Quelle: Silke Rönnau

Propst hält die Versetzung der Pastorin für zumutbar

„Ich nehme den Widerstand sehr ernst“, versicherte Propst Erich Faehling auf Nachfrage. Das ändere aber nichts an der von ihm angeordneten Versetzung. Hintergründe dafür seien allein „strukturelle Gründe“ wie akuter Fachkräftemangel, Bedarf in einer ländlichen Gemeinde aufgrund bevorstehender Pfarrer-Pensionierung sowie der Umstand, dass Andrea Noffke in Raisdorf ohnehin nur eine zeitlich befristete 50-Prozent-Vertretungsstelle bis spätestens Februar 2023 innegehabt habe.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass der Pastorin nun weite Wege von ihrem Wohnort Heikendorf in neue Gemeinden im Bereich Trave-Land (Kreis Segeberg) entstehen und seine Versetzungsentscheidung vom 29. November so kurzfristig bereits zum 1. Januar 2022 greift, hält der Propst für nicht ungewöhnlich und „zumutbar“, zumal damit ja kein Wohnortwechsel verbunden sei. „Außerdem geschah die Versetzung von Pastorin Noffke auch nicht gegen ihren Protest.“

„In Raisdorf ist das zu schwer geworden“

Ob das stimmt oder nicht, will die seit 2017 in Raisdorf wirkende Geistliche auf Nachfrage nicht öffentlich kommentieren. Zumindest sei sie von dem schnellen Wechsel in ein andere Gemeinde „sehr überrascht“ worden. So will sich Andrea Noffke im KN-Gespräch auf eine vom Propst autorisierte Stellungnahme beschränken, die sie auch ihrer Gemeinde am Ende des Gottesdienstes zum vierten Advent als Begründung für ihren Weggang nannte: „Ich werde woanders gebraucht. In Raisdorf ist das zu schwer geworden.“

Andrea Noffke geht gern ungewöhnliche Wege. So setzte die Pastorin zum Beispiel Handpuppen von Martin Luther und Katharina von Bora in ihrer religionspädagogischen Arbeit in der Gemeinde ein. Quelle: Nadine Schättler

Was genau für wen warum „zu schwer“ wurde, wollte der Propst auf KN-Nachfrage aber nicht präzisieren. Nur so viel: „Es ist miteinander in der Zusammenarbeit schwer geworden. Doch das sind Interna, über die beide Seiten Stillschweigen vereinbart haben.“

Eltern fordern „klärendes Gespräch“ mit dem Propst

Damit will sich Tobias Monreal aber nicht abfinden. Etwa 115 Unterschriften hat der Elternvertretungsvorsitzende der gemeindeeigenen Kitas in Raisdorf und Rosenfeld als Protest gegen die Versetzung inzwischen gesammelt. „Wir haben den Verdacht, dass da noch irgendwas anderes im Busch ist als die offiziell angeführten strukturellen Gründe.“

Deshalb erwarteten die Eltern auch ein klärendes Gespräch mit dem Propst zu den Hintergründen. Der Protestbrief mit der entsprechenden Forderung und den Unterschriften werde demnächst abgeschickt. Die Eltern seien jedenfalls nicht bereit, kampflos die Versetzung einer Pastorin zu akzeptieren, „die ihren Job mit so viel Herzblut und Engagement weit über ihre Regelarbeitszeit hinaus gemacht hat.“

„Das wollen wir uns nicht wieder nehmen lassen“

So sieht das auch Edith Jänsch, die spontan nach der Verkündung des Weggangs im Adventsgottesdienst das Wort ergriff, um ihrem Ärger und Unverständnis spontan Luft zu machen: „Frau Noffke hat Herausragendes geleistet“, berichtet die 77-jährige „regelmäßige Kirchgängerin“ jetzt auf Nachfrage: Alt und Jung habe die Pastorin zusammengeführt, wieder deutlich mehr Besucher in lebendig gestaltete Gottesdienste gezogen. Sie sei der Grund, warum Eltern ihre Kinder in der Kita anmeldeten oder wieder mehr Konfirmanden kämen. „All das wollen wir uns nicht wieder nehmen lassen.“