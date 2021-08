Schwentinental/Raisdorf

Passanten Richtung Wildpark dürften sich schon gewundert haben. Statt Autos füllen den Parkplatz am Raisdorfer TSV seit Mitte der Woche jede Menge Container. Gedacht sind sie aber nicht für Flüchtlinge, sondern für Kita-Kinder, die hier vorübergehend eine Bleibe finden. Die Stadt mit einem 2,5-Millionen-Haushaltsdefizit kostet das Provisorium, das längstens sechs Monate bestehen soll, allerdings viel Geld: 200 000 Euro.

„Diese Ausgabe tut uns auch richtig weh“, räumte Schwentinentals Bürgermeister Thomas Haß auf Nachfrage ein. Es gebe aus Sicht der Verwaltung aber keine andere Lösung. Schließlich stünden Eltern ja auch Betreuungsplätze für ihre Kinder zu. Entsprechende Zusagen hatte die Stadt an die Eltern bereits verschickt. Nur: Einhalten kann die Stadt die Zusagen nicht. Denn der Umbau der ehemals von der Volkshochschule genutzten Pavillons an der Grundschule am Schwentinepark zur Betreuung von 60 Kita-Kindern wurde nicht rechtzeitig fertig (wir berichteten).

In spätestens zwei Wochen sollen Kita-Kinder mit den Betreuenden in die Container einziehen

Die Gründe für die Verzögerungen, unter denen derzeit fast alle Bauherren leiden, liegen auf der Hand: Lieferprobleme, zu wenig Material, Handwerkermangel, explodierende Preise. Laut Bürgermeister habe die Stadt aber trotzdem eine Verpflichtung gegenüber den Eltern: „Ihnen wollten wir wegen der Bauverzögerungen keine Absage für die zugesagten Betreuungsplätze erteilen.“ Anderenfalls hätte sogar das Risiko von Klagen der Eltern gegen die Stadt bestanden.

In spätestens zwei Wochen sollen die rund 60 Kinder mit ihren Betreuerinnen und Betreuern ins Containerdorf einziehen. Vorher müssten die Räumlichkeiten aber noch von der Heimaufsicht des Kreises abgenommen und freigegeben werden. Die Stadtwerke stellten der Stadt den Parkplatz zwar kostenlos zur Verfügung, allerdings längstens sechs Monate, wie Haß betonte. Bis dahin müssten die Kinder in ihr eigentliches Domizil, den Pavillons an der Raisdorfer Grundschule, umgezogen sein.

Doch selbst, wenn der erneute Umzug rechtzeitig gelingen sollte, würde dies nicht das grundsätzliche Kita-Platzproblem der Stadt lösen. In den vergangenen Jahren habe die Stadt ihr Kitaplatz-Angebot zwar auf aktuell 664 gesteigert. Doch die Betreuungsorte sind aufgrund (noch) nicht vorhandener Gebäude oft genug provisorisch.

Als Beispiel dafür nannte der Bürgermeister die sechs Gruppen, die in der Kita an der Schulstraße in Containern betreut würden. Ähnliches gelte auch für das die beiden an der Klausdorfer Astrid-Lindgren-Grundschule provisorisch untergebrachten Kita-Gruppen. Die Unzulänglichkeit der Situation habe sogar die Heimaufsicht angemahnt – zum Beispiel, weil es dort keine Sozialräume gebe.

„Wissen gar nicht, was wir als Erstes machen sollen.“

Mit Blick auf diese Unzulänglichkeiten und den geballten Bedarf an soliden Betreuungsräumlichkeiten bekennt Thomas Haß: „Im Grunde wissen wir gar nicht, wo und was wir da als Erstes machen sollen.“

Jetzt setzt der Verwaltungschef seine Hoffnungen auf Umbau und Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule. Hierfür hatte der von der Stadt beauftragte Architekt Rüdiger Mumm zumindest bei einer seiner vorgestellten Umbauvariante den Einbau von Kita-Räumen in Aussicht gestellt (wir berichteten). Ob, wie und wann das möglich sein könnte, ist aber weiterhin offen.

Trotzdem erkennt der Bürgermeister zumindest erste Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels: „Durch die Expertise des Architekten kommt jetzt einiges in Fahrt, wenn sich die zuständigen Ausschüsse demnächst mit seinen Umbauplänen beschäftigen.“