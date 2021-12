Schwentinental

Unauffälliger und unspektakulärer könnte ein Tatort kaum sein: Auf dem Gelände einer etwas abgelegenen Kfz-Werkstatt ist am Montagnachmittag ein Mann angeschossen worden. Warum ausgerechnet hier am Rande des Ostseeparks Raisdorf? Warum gab es offenbar keinen Knall, wie sonst bei Schüssen üblich, sondern laut Polizeiangaben nur ein „Geräusch“? Die Tat gibt Rätsel auf.

Die Werkstattmitarbeiter geben sich zugeknöpft: Ja, natürlich habe man von der Tat gehört, räumen sie ein. Aber: Nein, mehr wüssten sie nicht. Nächster Versuch: Ob sie denn zumindest sagen könnten, ob es ein Kunde war oder ein Werkstattmitarbeiter, der angeschossen wurde? Antwort: „Fragen Sie doch die Polizei. Wir haben nichts gesehen, wir haben nichts gehört.“

Sicher ist nur: Auf den Mann in Schwentinental wurde geschossen

Die von Polizei und Staatsanwaltschaft bislang kommunizierte Faktenlage zum Fall ist dürftig. Tatzeitpunkt ist demnach gegen 17.40 Uhr am Montagabend. Was sich genau auf dem Werksgelände in Schwentinental abspielte und warum, bleibt unklar. Fakt ist bislang nur: Kurz nachdem der 49-Jährige die Werkstatt verließ, muss mindestens ein Schuss gefallen sein, der ihn in den Arm traf. Jedenfalls fiel der Mann laut Polizeiangaben mit einer Schussverletzung zu Boden.

Ungewöhnlich erscheint der im Polizeibericht geschilderte Moment, als der Schuss fiel: Dabei habe der Mann „unvermittelt ein Geräusch wahrgenommen und Schmerzen in seinem Arm verspürt“. Was für eine Art Geräusch das war und warum der Schuss keinen sonst üblichen Knall verursachte, vermochte eine Polizeisprecherin auch nicht zu erklären: „Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Ermittlungen.“ Zudem könne und wolle die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen kein Täterwissen preisgeben.

Schuss in Schwentinental: Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Dazu gehört offenbar auch die Frage, ob es nur einen Schuss oder sogar mehrere Schüsse auf den Mann gab. Immerhin gehen die Ermittlungsbehörden nach eigenen Angaben derzeit von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der 49-Jährige wurde zwar unmittelbar nach der Tat mit einem Krankenwagen in eine Kieler Klinik gebracht, Lebensgefahr bestehe aber keine.

Die zufällig in der Nähe stehenden Zeugen seien dem Verletzten sofort zur Hilfe geeilt und seien im Anschluss auch von der Polizei vernommen worden. Trotzdem könne es noch durchaus weitere Zeugen geben, die ihre Aussage noch nicht gemacht hätten. „Solche Hinweise könnten für uns aber sehr wertvoll sein“, erklärte die Polizeisprecherin.

Nach Schuss in Schwentinental: Polizei bittet Zeugen um ihre Mithilfe

Zeuginnen und Zeugen, die bislang noch nicht von den Beamten befragt wurden, werden gebeten, sich unter folgender Telefonnummer mit der Polizei in Verbindung zu setzen: 0431/603333.