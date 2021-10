Schwentinental

Seit einem Vierteljahrhundert werden Ostseeparkbesucher auf der Suche nach neuen Schränken, Sofas, Tischen oder Betten bei HMC fündig – das Kürzel steht für Heim Möbel Company. Jetzt wird das Jubiläum gefeiert.

Dabei hatte dessen Chefin Kristin Heim-Taube nach ihrem Betriebswirtschaftsstudium eigentlich ganz andere Pläne. Doch 1996 entschloss sie sich dann aber doch, von der Immobilien- in die Möbelbranche zu wechseln.

Eigentlich sollte das Geschäft „Möbelkiste“ heißen

Mit Möbeln ist die HMC-Chefin sozusagen groß geworden. Schließlich führte ihr Vater in Kiel am Sophienblatt viele Jahre lang das Geschäft „Möbelkiste“, Tochter Kristin half regelmäßig im Laden, begleitete ihren Vater zu Messen. Das Geschäft florierte, eine weitere Filiale der „Möbelkiste“ sollte im Ostseepark entstehen. Doch das Schicksal wollte es anders. Nachdem die Mutter starb, zog sich der Vater auch aus Altersgründen – schließlich komplett aus dem Möbelgeschäft zurück.

Alle Möbelstücke werden einzeln auf Messen ausgesucht

Im Oktober 1996 führte die Tochter den unternehmerischen Plan des Vaters zu Ende, wechselte nach Gründung von HMC aber den Stil der Angebotspalette. Im Mittelpunkt sollten nicht mehr die damals so beliebten Vollholzmöbel aus Buche, Kiefer oder Pinie stehen, sondern moderne, hochwertig gestaltete Möbel, die individuellen Ansprüchen genügen konnten.

„Bei uns ist nichts von der Stange“, erklärt Kristin Heim-Taube das Konzept ihres Geschäfts. Sämtliche Möbel für die Einrichtungsbereiche Wohnen, Schlafen, Essen (keine Küchen, keine Bäder) würden bei Messebesuchen sorgfältig ausgesucht.

Corona-Lockdowns richteten bei HMC kaum Schaden an

Denn bei HMC gehe es nicht darum, Couch, Tisch, Bett und Co einfach nur in die 1500 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche zu stellen. „Wir präsentieren stimmige Wohnbilder kombiniert mit jeder Menge Deko von Kissen bis zu Decken oder Grafik für die Wände“, erklärt die HMC-Chefin: „Durch entsprechende Beratung entwickeln wir in Zusammenarbeit mit den Kunden individuelle Wohnkonzepte.“

Offenbar funktionierte das Konzept so gut, dass HMC die fast dreimonatige Zwangsschließung durch die Corona-Lockdowns einigermaßen schadlos überstand, berichtet Kristin-Heim-Taube. Geholfen habe dabei auch ein geschäftlich gesehen positiver Corona-Effekt. Viele hätten die Tage zu Hause genutzt, um ihr Heim durch neue Möbel noch wohnlicher zu gestalten: „Das hat zwar nicht alle Umsatzausfälle kompensieren können, aber sehr geholfen hat es uns schon.“

Bis zum 23. Oktober gewährt HMC einen Jubiläumsrabatt von zehn Prozent (ausgenommen reduzierte und markengeschützte Ware.