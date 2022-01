Laboe

Mit Geld und einer Spirituosenflasche flüchtete am Mittwochabend eine unbekannte Frau in Laboe, nachdem sie in einem Getränkemarkt einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht hatte. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen zur Tat.

Täterin bedrohte Mitarbeiter mit Messer

Gegen 19 Uhr habe die Frau nach Polizeiangaben den Getränkemarkt im Erich-Schwarz-Weg in Laboe betreten und sich zunächst in dem Geschäft umgesehen. Dann habe sie plötzlich ein Messer gezückt und einen 21-jährigen Mitarbeiter im Kassenbereich zu der Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Anschließend sei sie mit einer dreistelligen Summe Bargeld und einer Schnapsflasche geflüchtet.

Nach Polizeiangaben ist die Täterin kleiner als 1,72 Meter und etwa 25 bis 40 Jahre alt. Sie habe dunkle Haare getragen und möglicherweise Leberflecke oder Sommersprossen im Gesicht. Bekleidet sei sie mit einer rosafarbenen Jacke gewesen, deren Naht ein rechteckiges Muster ergibt. Außerdem habe sie eine braune Handtasche bei sich gehabt.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Plöner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeuginnen und Zeugen. Wer auffällige Beobachtungen zur Tatzeit gemacht hat oder Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben kann, sollte sich bei der Kriminalpolizei unter Tel. 0431/160-3333 melden.