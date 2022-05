Die angeschlagene SB-Warenhauskette Real wollte sich eigentlich aus Schleswig-Holstein zurückziehen. So ging der Standort Rendsburg an Kaufland über, die Filiale in Henstedt-Ulzburg an Edeka. Für den Markt in Schwentinental war Globus im Gespräch. Doch die Verhandlungen sind beendet. Wie es nun weitergeht.