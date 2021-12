Bagger im Einsatz - Arbeiten am Regenrückhaltebecken am Sörnskamp in Laboe verärgern Anlieger

Der Abwasserzweckverband Ostufer-Kieler Förde gestaltet ein Regenrückhaltebecken am Sörnskamp neu. Doch Anwohner wie Walter Kreft wurden von den Arbeiten überrascht und sind über die Maßnahmen verärgert.