Regisseur Friedrich Dalsheim: Aufregender Fund im Herrenhaus Wahlstorf

Wahlstorf

Zwei Dämonen flankieren die Treppe, die zum Herrenhaus Wahlstorf hinaufführt. Sobald sich die Tür öffnet, betritt man eine andere Welt. An den Wänden hängen Masken, Schilde, Speere, Gebrauchsgegenstände aus Indonesien. Mitgebracht von Victor von Plessen, der in der 1930er-Jahren zusammen mit dem jüdischen Regisseur Friedrich Dalsheim zwei Filme auf seinen Expeditionen drehte. Bei einem aufregenden Fund auf dem Dachboden stießen Sophie und Louise von Plessen auf alte Unterlagen – und schrieben ein Buch über den Filmemacher Dalsheim, der vor den Nazis fliehen musste und sich das Leben nahm.

„Wir haben uns oft gefragt, wo sich eigentlich das Archiv mit Korrespondenz, Fotos, Briefen und Dokumenten von Victor von Plessen befindet“, erzählt Louise von Plessen. Ihre Tante Victoria, die älteste Tochter des Barons, habe immer gesagt, dass alles verloren gegangen sei. Nur die Filmrollen, die in einer Abseite der Kellertreppe und im Pferdestall entdeckt worden seien, habe man 2012 der Kinemathek in Berlin übergeben. „Das Nitro-Filmmaterial war hochentzündlich“, berichtet sie.

Regisseur Friedrich Dalsheim: Alte Dokumente auf dem Dachboden des Herrenhauses Wahlstorf

Irgendwann habe ihre Mutter Sophie von Plessen gesagt, sie schaue einfach mal auf dem Dachboden nach. Dort stießen sie auf mehrere Überseekoffer. „Wir mussten erst mal einen Schlüsseldienst rufen, der die Koffer öffnet“, erzählt sie lachend. Und tatsächlich fanden sie darin in rotem Samt eingeschlagen unzählige Dokumente. Mit ihrer Mutter, einer studierten Historikerin, schrieb die 29-Jährige, die selbst Kunstgeschichte und Kulturmanagement studiert hat, das Buch „Friedrich Dalsheim – Ethnographie – Film – Emigration“, das am 18. Februar erscheinen soll.

Die Geschichte beginnt mit Victor von Plessen, der 1900 auf Gut Sierhagen geboren wird. In Berlin studiert er Malerei bei Wilhelm Blanke. Doch von seinem Vater hat er auch die Leidenschaft für Vogelkunde geerbt, sodass er Ornithologie studiert und eine Ausbildung zum Tierpräparator absolviert. Im Auftrag des Zoologischen Museums Berlin, dem heutigen Naturkundemuseum, reist er 1924 in den malaiischen Archipel – und entdeckt dort den Bali-Star wieder. Es folgen weitere Expeditionen für das Museum, auf denen er Tagebuch führt und die Vögel selbst malt.

1895 kommt Friedrich Dalsheim in Frankfurt am Main als Sohn jüdischer Eltern zur Welt. Der Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Kameramann dreht 1930 mit der Ethnologin Gulla Pfeffer in Togo den Film „Menschen im Busch“. Genauso wie in seinem Film „Palos Brautfahrt“, der 1934 zusammen mit Knud Rasmussen auf Grönland entsteht, lässt Regisseur Friedrich Dalsheim die Menschen von ihrem Leben erzählen. „Dabei nimmt er konsequent ihre Perspektive ein und behandelt sie nicht von oben herab“, betont Louise von Plessen. „Er war entgegen der damaligen Zeit sehr progressiv.“

Film „Insel der Dämonen“ entsteht auf Bali

Regisseur Friedrich Dalsheim erfährt, dass Victor von Plessen in Berlin ist, und fragt ihn, ob sie nicht in Indonesien – damals noch Niederländisch-Indien – gemeinsam drehen wollen. Als Dritter ist der Maler, Musiker und Bohemien Walter Spies dabei, ein versierter Kenner der balinesischen Tänze. Auf Bali entsteht der Schwarzweiß-Film „Insel der Dämonen“, der zwei Wochen nach Hitlers Machtergreifung uraufgeführt und ein Riesenerfolg wird.

Auch auf Bali achten Regisseur Friedrich Dalsheim und von Plessen darauf, die Menschen von Anfang an mit einzubeziehen. Erst vor Ort werden Manuskript und Drehbuch entwickelt und abends mit den Dorfältesten besprochen. „Kultur und Tänze mit Musik sollten so dargestellt werden, wie sie wirklich sind“, so Louise von Plessen.

1936 dreht Regisseur Friedrich Dalsheim „Die Kopfjäger von Borneo“ erneut mit Baron von Plessen als Expeditionsleiter und Richard Angst hinter der Kamera bei den indigenen Dayak und Punan im Urwald von Borneo. Dalsheim will den Film auch selbst schneiden, aber das wird ihm von den Nationalsozialisten verwehrt.

Nazis lassen Friedrich Dalsheim nicht mehr ins Studio

„Er wurde nicht mehr ins Studio gelassen“, so Louise von Plessen. Auch sein Name wird im Film nicht genannt. Außerdem darf Regisseur Friedrich Dalsheim nicht im Reisetagebuch von Victor von Plessen namentlich erwähnt werden.

Dalsheim erhält Berufsverbot. Der verzweifelte Regisseur geht in die Schweiz ins Exil und will eigentlich in die USA emigrieren. Aber er ist verarmt. Auch seine Kamera hat er verkauft. 1936 erschießt er sich in Zürich. Nach 1945 kämpft Victor von Plessen darum, dass der Name Friedrich Dalsheim im Vorspann des Films auftaucht.

Seine Tochter Victoria von Plessen, die 2020 starb, hatte 1997 die Plessen-Stiftung gegründet, um das Herrenhaus Wahlstorf und alles, was damit zusammenhing, zu erhalten. „Das Projekt mit dem Buch folgt sehr diesem Stiftungsgedanken“, sagt ihre Nichte. Die Stiftung trage dazu bei, dass die beiden Filme restauriert würden und die große Sammlung erhalten bleiben könne.

Dabei sagt sie, dass es sich bei den Sammlungsstücken nicht um Raubkunst handelt. „Es ist durch Tagebucheinträge und Briefwechsel belegt, dass es Willkommensgeschenke waren oder dass sie gegen andere Geschenke getauscht wurden.“ Einige der Exponate tauchten auch in den Filmen auf.

Sammlung des Regisseurs befindet sich in Münchner Museum

Die Sammlung von Dalsheim mit 73 Exponaten befindet sich heute im Museum Fünf Kontinente in München. Kuratorin Michaela Appel habe erst durch die Recherchen für das Buch davon erfahren, dass die Sammlung aufgrund der Filme entstanden sei, erklärt Sophie von Plessen. Michaela Appel beteiligte sich ebenso mit einem Essay an dem 360 Seiten langen Buch wie Rainer Rother (Künstlerischer Direktor der Deutschen Kinemathek Berlin) und Ulrike Ottinger (Filmemacherin). Das auf Deutsch und Englisch geschriebene Buch enthält zudem Fotos und historische Karten mit den Orten der Expeditionen.

Zur Galerie Auf Gut Wahlstorf befinden sich Exponate und Dokumente von Expeditionen mit Baron Victor von Plessen und dem jüdischen Regisseur Friedrich Dalsheim nach Bali und Borneo.

Dann klappt Louise von Plessen ihren Laptop auf. Und erzählt, dass die alten Filme in der Kinemathek Bild für Bild restauriert werden. Sie klickt den fertigen Film „Insel der Dämonen“ an und zeigt die gestochen scharfen Szenen. Ihr Traum sei es, die Filme bei einer öffentlichen Vorführung im Herrenhaus inmitten der indonesischen Exponate zu zeigen. „Das ist dann eine ganz besondere Atmosphäre.“