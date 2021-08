Laboe

Ein Schiff wie ein Sommer-Gedicht. Eleganz vom Heck bis zum Bug. Eine Form zum Verlieben. Das fällt einem beim Anblick der „Feo“ ein. Das 1927 in Großbritannien vom Stapel gelaufene Schiff gehört heute Hans-Peter Strepp aus Düren. Der Kaufmann im Ruhestand weiß um die Schönheit seines Bootes, aber auch um die tragischen Geschichten, die sich um frühere Eigentümer drehen.

Die Rennjacht wurde nur zu dem Zweck gebaut, in Amsterdam bei den Olympischen Spielen eine Medaille im Segeln zu holen. „Sie ist da aber nicht gut gesegelt“, sagt Skipper Strepp. Vielleicht aus Frust über den ausgebliebenen Erfolg verkaufte der erste Besitzer sie weiter nach Deutschland.

Traurige Episode im Dritten Reich

Dort erwarb ein wohlhabender Bankier der Deutschen Bank die elegante Jacht, die er auf dem Wannsee segelte. Im Dritten Reich fiel er in Ungnade, weil er ein Deutscher jüdischen Glaubens war, so Hans-Peter Strepp. Ein Segel-Historiker hat ihm die Geschichte erzählt.

Der Bankier verkaufte das Boot, vielleicht weil er es musste, an einen NS-Segelfunktionär. Der Berliner nahm sich später das Leben, um einer Verhaftung durch die Nazis zuvorzukommen. Der neue Eigentümer eröffnete in Kiel die Olympischen Segelwettbewerbe. Er fiel später im Zweiten Weltkrieg.

Skipper Hans-Peter Strepp am Ruder seiner „Feo“, die 1928 bei den Olympischen Segelwettbewerben an den Start ging. Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Seine Witwe und eine Tochter fürchteten die Rache der Alliierten und versenkten die Jacht absichtlich im Wannsee. Sie fürchteten eine Beschlagnahme. Mit Erlaubnis britischer Offiziere durften sie die „Feo“ nach einem Jahr wieder aus dem Wasser ziehen, sie instand setzen und behalten. Nach zwei Eigentümerwechseln kaufte Hans-Peter Strepp 2003 das Schiff. Durfte es kaufen.

Edler geht es für ein Segelschiff nicht

Der Rumpf aus Mahagoni. Das Deck aus Teak-Holz. Edler geht es nicht bei Segelschiffen. Aber die Originalteile sind nur noch zu etwa einem Drittel vorhanden. 2010 rutschte das Boot beim Kranen aus den Gurten und schlug hart auf dem Boden auf. Ein gerissener Bolzen verursachte das Unglück. „Ich konnte nichts dafür.“ Strepp ließ fast den kompletten Rumpf erneuern. Versicherungsschaden.

Eine sechsköpfige Crew segelt das Schiff. Der 70-jährige Strepp sitzt nur noch an der Pinne und steuert. Die Segelmanöver auf den anderen Positionen sind sehr kraftraubend. „Schwerstarbeit“, sagt der Skipper. Das Schiff ist halt für schnelle Rennen ausgelegt. 8,5 Knoten kann es normalerweise hinlegen. Einmal waren es sogar 12,8. Einen Wellenberg hinunter, mit allen zur Verfügung stehenden Segeln an den Masten und einem starken Rückenwind. „Das war schon riskant“, sagte der ehemalige Kaufmann aus Düren.

Auf eine gemütliche Segeltour geht die „Feo“, die ihren Heimathafen in Möltenort hat, nur selten. Der Grund ist einfach. So elegant sie von außen wirkt, so eng ist sie im Inneren. Eine Rennjacht ist kein Wohlfühl-Segelboot. Die Toilette ist ausgebaut. Strepps Frau lehnt es wegen mangelnden Komforts ab, auf dem Boot mitzusegeln. „Es ist schon sehr spartanisch im Inneren.“

Innen sieht die „Feo“ eher spartanisch aus. Das Segelschiff wurde für Regatten und nicht für bequeme Törns auf dem Meer gebaut. Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Es startet bei vielen Classic-Regatten, wenn alte Segelboote gegeneinander antreten, so wie am Wochenende in Laboe bei den German Classics. 90 historische Jachten liefen im Hafen ein. Schnell sein, dafür wurde sie gebaut. Immerhin holte die „Feo“ und ihre Crew 2011 bei den Classic-Weltmeisterschaften in Glücksburg den achten Platz unter 25 Teams.

„Sie ist einfach unvergleichlich“

Wenn Strepp über die Segeleigenschaften des 14,30 Meter langen Bootes spricht, kommt er ins Schwärmen. „Sie ist einfach unvergleichlich.“ Sie kann sehr hart am Wind segeln und ist damit gegenüber der Konkurrenz im Vorteil. Das macht die Rumpfform.

Die Spitze des Bugs ist ebenso formschön und detailreich wie das übrige Schiff. Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Die schwimmende Schönheit will gepflegt sein. Alle zwei Jahren erhält sie einen neuen Lack. „Es ist ein enormer Pflegeaufwand.“ Aber solange er sich das leisten kann, macht Strepp das.

Was bedeutet eigentlich der Name „Feo“? Das Wort kommt aus dem Spanischen und heißt überraschenderweise übersetzt „Die Hässliche“. Ob der Erbauer das 1927 ironisch meinte, komisch sein wollte, ob er sein Werk wirklich hässlich fand, das bleibt für alle Zeiten sein Geheimnis. Der Rest der Welt findet „Feo“ einfach nur schön. Und das mit Recht.