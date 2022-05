Lehmkuhlen

Glückliches Ende einer langen Reise: Nach gut vierjähriger Suche hat die Dartgruppe „Wild Pigs“ endlich eine neue sportliche Heimat gefunden. Seit Jahresbeginn gehören die neun Dart-Sportler dem SV Rethwisch in Lehmkuhlen an. Beide Seiten profitieren davon.

„Wir sind sehr froh, dass wir nach der langen Odyssee von einer Spielstätte zur anderen hier gelandet sind, und fühlen uns beim Rethwischer Sportverein ausgesprochen wohl“, meint René Bern, Co-Kapitän der „Wild Pigs“. Als die Geschichte vor vier Jahren in Susi’s Kneipe in Ascheberg begann, hieß der harte Kern der Truppe noch „Dart Pigs“. Den Namen hatten sie gewählt, weil die damalige Wirtin ein Hausschwein hielt, was zum Maskottchen auserkoren wurde. Weil die Frauen und Männer nicht nur Spaß daran hatten, mit Wurfpfeilen auf eine runde, in einzelne Segmente aufgeteilte Scheibe zu zielen, sondern den Freizeitsport auch mit wachsendem Ehrgeiz betrieben und sich mit anderen Dartern messen wollten, starteten sie damals mit dem Spielbetrieb in der Ostsee-Liga des Vereins Dartsport Norddeutschland.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Doch dann musste die Kneipe in Ascheberg unverhofft schließen, und wir fanden kurzfristig eine Trainingsmöglichkeit im Sportheim des FT Preetz“, erzählt Bern. Weil das Zusammenspiel mit dem Verein dort nicht so optimal funktioniert habe, seien sie 2019 in eine Sportsbar nach Lütjenburg umgezogen. Es folgten die Anmeldung auch bei der EDSV-Liga (Elektronik Dart Sportverband Norddeutschland) und die Fusion mit den „Dart Vaders“ aus Lütjenburg. Nach der Fusion einigten sich die Freizeitsportler auf den neuen Namen „Wild Pigs“.

Fakten zum SV Rethwisch Der Sportverein Rethwisch existiert seit 1961 und hat aktuell rund 170 Mitglieder. Das Training ist in vier Sparten möglich: Bogenschießen, Dart, Duathlon (Laufen und Fahrradfahren) sowie Fußball.

Nur ein Jahr später war die Truppe schon wieder heimatlos, weil die Sportsbar im Februar 2020 aufgrund der Corona-Pandemie dicht machte. „Doch wir waren und sind eine gute Truppe, hatten sportlichen Erfolg und wollten unser Hobby auf jeden Fall weiter betreiben“, erzählt der Kapitän der Mannschaft, Ingo Steffen. Es folgten zwei weitere Spielstätten in Eutin, doch auch dort fand die Gruppe kein langfristiges sportliches Zuhause.

Zusammenhalt trotz aller Widrigkeiten

„Trotz all der Widrigkeiten und der coronabedingten Trainingspausen konnten wir unsere kleine Dart-Familie mit drei Frauen und sechs Männern bis dahin nicht nur zusammenhalten, sondern haben im November letzten Jahres auch den Aufstieg in die EDSV-B-Liga geschafft“, berichtet René Bern. Um das nicht alles aufgeben zu müssen, habe er alle Sportvereine im Kreis Plön angeschrieben und gefragt, ob sie die „Wild Pigs“ aufnehmen könnten.

1. Benefiz-Turnier brachte 800 Euro für den Verein

„Der SV Rethwisch war der erste Verein, der geantwortet und zu einem Treffen eingeladen hat“, so der Sprecher der Gruppe. Man sei sich schnell einig gewesen und habe wenig später auch einen Sponsor für die Dart-Automaten gefunden. „Sogar den Fußboden-Aufkleber mit unserem Logo haben wir bezahlt bekommen und als Gegenleistung dem Sportheim einen neuen Anstrich verpasst.“

Frank Götze, 1. Vorsitzender des SV Rethwisch, freut sich über die neuen Mitglieder. „Die Gruppe ist eine Bereicherung für uns und bringt neues Leben ins Sportheim.“ Quelle: privat

„Die Gruppe ist für uns auf jeden Fall eine Bereicherung“, meint Frank Götze, der erste Vorsitzende des Sportvereins. „Wir sind ja ein recht kleiner Verein mit rund 170 Mitgliedern. Eine Dart-Sparte gab es bei uns bisher nicht, doch jetzt bringt die Mannschaft neues Leben in unser Sportheim“, freut sich Götze. Begeistert erzählt er vom 1. Benefiz-Turnier mit großer Tombola, welches die „Wild Pigs“ im April auf die Beine gestellt hatten. „Das war gut besucht, und anschließend haben sie uns 800 Euro überreicht, weil sie wussten, dass wir einen Defibrillator anschaffen wollen“, lobt der Vorsitzende.

Das hört sich tatsächlich nach einem gedeihlichen Miteinander an, und die Dart-Spieler hoffen, mit weiteren Aktivitäten neue Sponsoren, aber auch Nachwuchs für die eigene Sportart zu gewinnen. Für Sonnabend, 4. Juni, ist bereits ein Pfingstdart-Spaßturnier für jedermann geplant, und im August soll es ein Sommerfest geben.