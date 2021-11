Rewe-Markt Laboe: Letzter Supermarkt im Ortszentrum schließt

Laboe

Die Spatzen pfeifen es schon länger von den Laboer Dächern. Der Rewe-Markt am Dellenberg schließt seine Türen. Doch während Bürgermeister Heiko Voß (parteilos) nach Gesprächen mit dem Eigentümer, der an Rewe vermietet, von einem Aus für den Markt im Mai 2022 ausgeht, verkündet die Rewe Group auf KN-Nachfrage die Schließung bereits für den 15. Januar. Kurz nach Silvester.

„Das erschreckt mich“, gesteht Heiko Voß. Er hatte damit gerechnet, noch etwas länger Zeit für Gespräche zu haben, die ihm persönlich wichtig sind. „Ich versuche auszuloten, ob ich Interessenten für den Standort zusammenbringen kann“, sagt er. Denn Heiko Voß weiß, wie wichtig die Versorgung des Ortszentrums von Laboe mit einem Lebensmitteleinzelhändler ist. „Die Bedeutung ist für das Unterdorf immens“, so Voss.

Nutzfläche von etwa 1200 Quadratmetern: Markt am Dellenberg nicht mehr zeitgemäß?

Seit knapp 30 Jahren gibt es in dem Teil Laboes, der zum Wasser hin und topografisch etwas tiefer gelegen ist, einen Verbrauchermarkt. Ursprünglich war das Coop am Probsteier Platz, dann wurden, so Voß, zusammen mit dem Unternehmen die baurechtlichen Grundlagen für einen Markt am Dellenberg geschaffen. Mit einer Nutzfläche von etwa 1200 Quadratmetern sei dieser längst nicht mehr zeitgemäß.

Ob das der tatsächliche Grund für den Rückzug Rewes aus Laboe ist, weiß der Bürgermeister nicht. Rewe schreibt dazu: „Demographischer Wandel, verändertes Einkaufsverhalten, harter Wettbewerb und sich verändernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen stellen den Lebensmitteleinzelhandel vor immer neue Herausforderungen.“ Diese Herausforderungen könnten die Standortbedingungen für einen Supermarkt nicht nur verändern, sondern auch einen negativen Einfluss auf seine Kostenstruktur nehmen.

Weiter heißt es: „Vor diesem Hintergrund werden unsere Märkte regelmäßig überprüft, ob das jeweilige Konzept an Ort und Stelle immer noch das richtige ist, um dort einen Supermarkt zu betreiben.“ In Laboe habe man sich, so Rebecca Lehners aus der Unternehmenskommunikation der Rewe Group, entschieden, den Markt zum 15. Januar 2022 zu schließen. Die Mitarbeitenden seien bereits informiert und sollen in den umliegenden Rewe-Märkten weiterbeschäftigt werden.

Der Seniorenbeirat in Laboe mit (von links) Edith Gerhardt (70), Christiane Steinwedel (65) und Antje Richter (75) will sich für einen Erhalt der Einkaufsmöglichkeiten im Unterdorf einsetzen. Quelle: Nadine Schättler

Für die Senioren in Laboe ist diese schnelle Entscheidung ein Schlag ins Kontor. Christiane Steinwedel vom Seniorenbeirat erklärt, dass die bevorstehende Schließung des Marktes besonders bei den Laboern mit einer Mobilitätseinschränkung das „allumfassende Thema“ sei. Das habe sie aus vielen Gesprächen herausgehört. „Für einen Ort wie Laboe ist es eine Katastrophe, dass wir im gesamten Ortskern keine Einkaufsmöglichkeit mehr haben werden“, sagt sie.

Seniorenbeirat hofft auf Lösung für den Standort in Laboe

Anwohner Wolfgang Zenz (75), der schwerbehindert ist, kann das Aus des Marktes kaum fassen. „Eine Katastrophe. Unglaublich, dass es so kommen wird“, sagt er. Die großen Märkte von Edeka und Aldi in Ortsrandlage seien für ihn und andere Senioren nicht gut zu erreichen. „Ich hoffe sehr, dass es hier noch eine Lösung gibt“, betont Christiane Steinwedel.

Unterstützung bekommt der Seniorenbeirat von Bürgermeister Heiko Voß, der ebenfalls an einem Erhalt der Einkaufsmöglichkeiten für das Unterdorf interessiert ist. Ob diese jedoch zwangsläufig am Standort Dellenberg umgesetzt werden oder andere Flächen gefunden werden können, sei noch offen. „Wenn die Gemeinde ihre Planungshoheit sinnvoll ausüben will, ist es gut, wenn man eine Alternative hat.“

Nach jetzigem Stand gebe es keinerlei Bestrebungen, bauplanerische Änderungen für das Grundstück am Dellenberg vorzunehmen, weist Voß Gerüchte von sich, wonach der Eigentümer der Fläche bereits Planungen für teure Eigentumswohnungen angeschoben haben soll. Wenn es nach Heiko Voß geht, soll es möglichst schnell wieder einen Markt im Laboer Unterdorf geben. „Das muss kein kompletter Versorger sein. Aber Kohlrabi und Möhren sollte der Markt schon haben.“