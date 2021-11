Lebrade

Wenn die Weidezaunband ruft, hört man das. Nicht nur in Rixdorf, sondern im gesamten Kreis Plön. Vor allem, wenn sie wieder zu Herbstkonzerten in die Festscheune des Gutes Rixdorf einlädt. Beide Konzertabende am Wochenende waren schnell ausverkauft. Und das knapp 50 Einwohner zählende Dorf plus Nachbardörfer stehen hinter der Band. Man packt mit an. Gerne.

Uta Hindenburg steht hinter dem Tresen und schenkt Mineralwasser, Wein und mehr aus. Es gibt auch Snacks. „Vor 17 Jahren sind wir hierher gezogen, als Rentner“, erzählt sie. Es sei die „total tolle“ Dorfgemeinschaft, die sie hier mitmachen lässt. „Aber es sind ja nicht nur wir, die hier helfen“, sagt Tina Netzel. „Es haben viele hier die Scheune geschmückt, eingekauft, Laugenstangen geschmiert und belegt“, zählt sie auf. Sie und ihr Mann Mike packen gerne mit an. „Es ist so schön, wieder etwas zusammen zu machen!“

Michael Amos hat schon bei Maifeiern am Grill gestanden

Michael Amos ist auch seit vielen Jahren dabei, natürlich auch schon, als es die großen Maifeiern in Rixdorf gab. „Da habe ich am Grill gestanden“, erzählt er. Amos kommt aus Honigsee und hat seit mehr als 20 Jahren Weide und Scheune in Rixdorf gepachtet. Er gehört einfach dazu.

Tina Netzel (links) gehört mit zum großen Team, das zu den Weidezaunband-Konzerten die Bewirtung übernimmt. Mechtilde Gräfin von Waldersee freut sich über die Bewirtung. Quelle: Anja Rüstmann

Die Zuschauer sitzen auf ihren Stühlen und warten auf die Vor-Band. DEUOUOH sind angekündigt. Man ist wohlwollend gespannt, obwohl die meisten eben doch wegen der Weidezaunband gekommen sind. Es betritt das „Das Einzige Und Originale Ukulelen Orchester Holsteins“ die Bühne, und die fünf Herren haben verdammte Ähnlichkeit mit Christof Peters, Michael Hesse, Florian Zurheide, Sönke Timm und Reinhard Zielonka. Komische Haare haben sie, Schnauzer, lange Koteletten und wirken etwas tollpatschig.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Herr, der Michael Hesse ähnelt, sächselt: „Wir wollen alte und meist unbekannte Songs aus der ehemaligen DDR, die von internationalen Künstlern geklaut wurden, zurückholen“, sagt er. Die Jungs spielen „Highway to hell“, „Honky Tonk Woman“, „Wellerman” und “Should I stay” – und haben die Lacher und den Applaus auf ihrer Seite.

„Die Rixdorfer machen ja immer so etwas...“

Etwas später sind sie wieder auf der Bühne, in ihren karierten Hemden und in Jeans. Die Weidezaunband schafft es, das Publikum vom ersten Stück zu begeistern – und dann auch stundenlang. Zwei Abende lang. Jung und Alt. Peter Göttsch aus Passade freut sich. „Ich finde das richtig gut“, sagt er. „Aber man muss sich nicht wundern, die Rixdorfer machen ja immer so etwas“ – er hielt den Musikveranstaltungen schon zu Maifeier-Zeiten die Treue. In Rixdorf spielt eben besondere Musik.