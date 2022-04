Laboe

Es war ein strahlender schöner Frühlingstag, als eine junge Frau im Laboer Oberdorf am Sonnabend ihren Briefkasten öffnete und einen leuchtend gelben Umschlag mit dem handschriftlich notierten Nachnamen ihrer Familie und ihrer Anschrift darin vorfand. Sie dachte zunächst an eine nette Einladung. Doch was die junge Studentin mit kasachischen Wurzeln dann aus dem Umschlag holte, schockierte sie: „No Russia“ stand dort in großen, schwarzen Buchstaben unter einem Bild von einem Schwein, das die russischen Landesfarben trägt. Und dann noch: „Mörder!“

„Das kam völlig unerwartet. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet“, erzählt die 26-Jährige in einem Laboer Café. Sie möchte anonym bleiben. Denn auch wenn sie ein paar Tage nach dem erschreckenden Ereignis äußerlich gefasst wirkt, hat es sie innerlich tief getroffen. Eine 42-jährige Bekannte aus Kasachstan, die seit 30 Jahren in Deutschland lebt, begleitet sie. Auch sie wohnt in Laboe, auch sie ist empört. Denn es gibt mindestens fünf weitere russischsprachige Familien, die am vergangenen Wochenende den gleichen Brief erhalten haben.

Beleidigungen gegen Deutsch-Russen in Laboe: „Putin ist nicht das Volk“

„Wir leben seit vielen Jahren in Deutschland. Wir haben Arbeit und eine Berufsausbildung“, erzählt die 42-Jährige, die ebenfalls anonym bleiben möchte. Sie hat einen 13-jährigen Sohn und sorgt sich um ihn. „Ich frage ihn jeden Tag nach der Schule, ob alles in Ordnung ist.“ Sie könne nicht verstehen, warum einige der russischsprachigen Bürger in Laboe angefeindet werden, während Putin Krieg in der Ukraine führt. Denn: „Putin hat die Sprache nicht erfunden. Und Putin ist nicht das Volk.“

Die beiden Frauen, die von ihrer Wut erzählen, haben ihre familiären Wurzeln in Kasachstan. Ein Land, das lange unter russischem Einfluss stand und 1991 seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion erlangte. Doch sie fühlen sich mit ihren Familien in Deutschland zu Hause. Die 26-jährige Studentin ist hier geboren. „Ich hatte immer den Eindruck, in diesem Land, wo viele Menschen mit Migrationshintergrund leben, ist man sehr tolerant. Doch jetzt kommt 2022 plötzlich die Wende“, meint die junge Frau.

Lesen Sie auch VKP-Busse rollen nicht: Darum streiken die Busfahrer in Schönberg

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges haben die beiden Laboerinnen das Gefühl, dass es eine gesellschaftliche Spaltung in Deutschland gibt. Das beunruhigt sie. Und jetzt noch der Brief, der eine ihrer Familien als Mörder beschimpft. „Die Älteren unter den Empfängern haben Angst bekommen“, berichtet die 42-Jährige. Man habe nach dem Erhalt der Briefe untereinander telefoniert und sich dann gemeinsam entschlossen, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstellen. „Wir wollen uns nicht verstecken“, sagt die Begleiterin. „Je mehr Schwäche man zeigt, desto mehr Angriffsfläche bietet man“, meint die Betroffene.

Russenfeindliche Hetzbriefe: Polizei ermittelt wegen Beleidigung

Die Pressestelle der Polizei in Kiel bestätigt, dass es mehrere Strafanzeigen aus Laboe in Zusammenhang mit russenfeindlichen Drohbriefen gegeben hat. Die Ermittlungen wurden bereits aufgenommen. „Bei den uns bisher zur Kenntnis gelangten und zur Rede stehenden Sachverhalten dürfte es sich um einen Straftatbestand der Beleidigung handeln“, heißt es von der Polizei. Bisher würden sich die Fälle auf Laboe beschränken. „Weitere Anzeigen dieser Art sind uns nicht bekannt“, erklärt Nina Otto.

Laboes Bürgermeister Heiko Voß zeigt sich kurz nach dem Bekanntwerden der Briefe emotional bewegt. „Ich bin zutiefst erschüttert, dass man so etwas tut“, sagt er. Zu den Briefempfängern gehöre nach seinem Kenntnisstand auch eine Mitarbeiterin der Offenen Ganztagsschule in Laboe.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wie wir mit der Situation jetzt als Gemeinde umgehen, müssen wir sehen.“ Das Vorgehen der Menschen, die ihre Drohungen in Form eines frankierten Briefes gezielt gegen einige Laboer und Laboerinnen aussprechen, erschüttere ihn. „Es ist Putin, der den Krieg führt. Russischsprachige Menschen dürfen nicht in Sippenhaft genommen werden mit diesem Kriegstreiber. Das ist ungezogen und unerhört.“