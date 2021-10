Lütjenburg

Die Jungen und Mädchen des SOS-Kinderdorfes in Lütjenburg hatten selbst die Idee: Ein Hüpfkissen auf dem Spielplatz wäre nicht schlecht. Doch wer zahlt für das 5000 Euro teure Spielgerät? Es fand sich ein Sponsor. Die Unser-Norden-Stiftung, die von Coop und Rewe finanziert wird, stellte das Geld zur Verfügung und bereitete den Kinderdorf-Bewohnern damit eine Riesenfreude.

„Wir haben gar nicht damit gerechnet, jemanden zu finden“, sagte Tanja Nothmann vom Kinderdorf. Sie nennt das neue Spielgerät ein „Highlight“, das die Kinder und Jugendlichen sehr gut annehmen. Eine Kinderdorf-Familie hat die Patenschaft über das Hüpfkissen übernommen und passt auf, das abends der Generator ausgestellt wird und ob alles in Ordnung ist.

Stiftung überwies schon 45.000 Euro

Unser-Norden-Stiftung bedachte das SOS-Kinderdorf nicht zum ersten Mal mit einer Spende. In den letzten Jahren förderte die Stiftung die Lütjenburger Einrichtung mit rund 45.000 Euro. „Für uns ist das Kinderdorf ein Schwerpunkt wie die Kinderherzklinik“, sagte Stiftungsvorsitzender Dierk Berner. Auf solche Projekte konzentriere man besonders viele Spenden.

In diesem Jahr schüttet die Stiftung insgesamt 125.000 Euro aus. Zu 90 Prozent geht das Geld an wohltätige Initiativen in Schleswig-Holstein.

Derzeit leben mit 34 Kindern und Jugendlichen relativ wenige im Kinderdorf. Viele haben ihr Zuhause verlassen, weil sie auf eigenen Füßen stehen wollen. Es sind noch Kapazitäten frei. Im nächsten Jahr soll eine neue Kinderdorf-Familie eingerichtet werden.