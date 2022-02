Muss der Kreis Plön aus seinem Haushalt einen Schulbau für das Gymnasium in Heikendorf bezahlen? Nein, sagt die SPD-Kreistagsfraktion. Das müssen letztendlich die Gemeinden, aus denen die Schüler kommen. Der Kreis habe daher die Finanzkraft für einen Verwaltungsneubau am Kreishaus in Plön.