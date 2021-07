Plön

Die Travemünder Woche bedeutet Segelsport und Festival. Dieses Jahr mehr Segelsport – wegen Corona. Welt-, Europa- und Deutsche Meisterschaften werden auf der Ostsee ausgetragen. Es wird spannend. Ganz besonders für 14 Gymnasiasten aus Plön. Mit sieben Booten starten sie bei der Weltmeisterschaft in der Bootsklasse Feva. Noch einmal: W-E-L-T-Meisterschaft! Plöner, Dörnicker, Ascheberger Jugendliche.

Der Schüler Ruder- und Segelverein (SRSV) schickt sieben Feven ins Rennen. Das sind Zwei-Mann-Jugend-Jollen. Eine Werft in England produziert die Boote, der SRSV nennt inzwischen neun von ihnen sein Eigen. Sechs der Jugendlichen sind an diesem Mittag aufs SRSV-Gelände am Strandweg gekommen, um drei Feven aufzutakeln, sich in Neopren-Anzüge zu werfen, mit Klaus-Dieter Seelig die Taktik durchzusprechen.

Klaus-Dieter „Kicka“ Seelig lernte beim SRSV das Segeln

Sie nennen ihn alle nur „Kicka“. Der 66-Jährige ist gymnasiales Urgestein, war auf dem Plöner Internat und hat 1973 sein Abi gemacht. Weil er so berlinerte, bekam er seinen Spitznamen – „und den hab ich bis heute“, erzählt er. Als er vor drei Jahren wieder nach Schleswig-Holstein zog, wollte er sich beim SRSV engagieren. „Hier hab ich schließlich mal das Segeln gelernt“, sagt er.

Jetzt sorgt er mit dafür, dass es die Schüler lernen. Der Verein verkaufte seine Jugendklasse-Boote „Teeny“, kaufte vier neue Feven – und los ging es mit dem Segeln. Für jeden Segelanfänger gibt’s im SRSV das richtige Boot. Für die Jüngsten Optis, danach Quests (die robusten Ausbildungsschiffe sind für maximal drei Segler gedacht). Die Feven und die 420er sind dann für die Fortgeschrittenen.

„Mats Krüss segelt sicher ganz vorne mit“

Mit in der Runde der 14- bis 16-Jährigen ist auch Mats Krüss, der bereits mehrere Meisterschaften gewonnen hat. „Er hat gleich gesagt, dass er bei der Feven-WM mitmacht“, freut sich Seelig. Aber er macht im gleichen Atemzug klar, dass es den Jugendlichen gar nicht ums Siegen geht. „Dabeisein ist alles.“ Auch wenn Mats Krüss sicher ganz vorne mitsegelt. In Travemünde ist es eine offene WM, man musste sich nicht qualifizieren. Auf drei Feldern in der Ostsee wird parallel die Meisterschaft ausgesegelt. „Bisher gibt es rund 90 Meldungen.“

Corona hat die Jugendlichen in den Vorbereitungen schon etwas ausgebremst. Es konnte nicht so viel trainiert werden, wie sie alle wollten. Das größte Problem dürften die Wellen auf der Ostsee werden. „Wellen haben wir nicht so viel geübt“, sagt Seelig. Der Große Plöner See liegt wie zum Beweis an diesem Tag da wie ein Ententeich. Auch beim Trainingslager an der Schlei fehlte der richtige Seegang. „Aber das Kentern haben wir dafür umso mehr trainiert“, sagt Seelig.

Am 23. Juli startet die Travemünder Woche. Jetzt, in den letzten Tagen, sind viele der jungen Segler viermal pro Woche auf dem SRSV-Gelände, um zu trainieren. „Einige sind aber auch im Urlaub, die kommen aber pünktlich wieder zurück.“ Nike Maternowski (15) und Peer Ewald (14) hieven eine Feva vom Bootshaus Richtung Wasser. Meena Bromisch (15) und Leni Schrag (14) ziehen an ihrem Schiff den Gennaker hoch, Sander Lange (14) und Leon Böge (15) bereiten ein weiteres Boot vor.

Am Sonntag geht es aufs Wasser

In wenigen Tagen geht es los. Finanziert wird die Teilnahme von den Eltern, dem SRSV, den Butenplönern und der Kieler Rückversicherung, die einheitlich bedruckte ärmellose Segelüberzieher gesponsert hat. Ein, zwei Tage vorher werden die Boote nach Travemünde gebracht, am Freitag werden die Zelte aufgebaut, am Sonnabend ist Registrierung, am Sonntag geht’s aufs Wasser.

„Logistisch ist das alles nicht so einfach“, sagt Seelig. „Kicka“ fährt natürlich mit, ebenso ein Trainer und dessen Partnerin und dazu noch ein Vater, der sich um die Küche kümmert. Die Plöner Truppe wird campen. In einem großen gemeinsamen Zelt wird gekocht und gegessen. „Das wird für uns eine Woche Sommerlager“, sagt Seelig. Tische und Bänke werden in einem Hänger transportiert, eine große Schale fürs Lagerfeuer ist auch mit dabei. „Ich bin stolz, dass wir alle zusammen das als kleiner Verein geschafft haben“, sagt er. Das Abschneiden bei den Regatten wird wirklich nebensächlich. Der Spaß steht ganz klar im Vordergrund. Bei dem Engagement wünscht man den Jugendlichen trotzdem, dass sie erfolgreich sind. Erfolgreich bei der Weltmeisterschaft 2021 der Feven. Ja, wirklich. Der W-E-L-T-Meisterschaft!