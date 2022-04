Plön

Die Flotte auf dem Großen Plöner See ist startklar. Nicht nur die „Holsteinische Schweiz“ sticht ab Sonntag, 1. Mai, wieder in See. Auch die „Antje“ nimmt wieder Fahrt auf – nach zwei Jahren Pause. Die Corona-Nachwirkungen stecken den Ausflugsschiffen noch in den Knochen. 2020 und 2021 verbuchte Elke Glau-Koll jeweils 60 Prozent Umsatzverlust. Jetzt sind auch noch die Dieselpreise gestiegen. Die Plöner Motorschifffahrt muss deshalb genau rechnen.

An der Brücke an der Fegetasche liegen beide Schiffe im Sonnenschein. Thomas Engelbrechter und Kai Klegin wienern die Fenster, bis alles glänzt und blitzt. Die Saisonvorbereitungen laufen seit sechs Wochen. Jetzt liegt Aufbruchstimmung in der Luft. Den Start macht am Sonntag die „Antje“. Und sie ist nicht mehr im Pendelverkehr unterwegs, sondern macht jetzt auch eine Rundfahrt. Um 10.30 Uhr wird an der Fegetasche abgelegt. Über Bosau, Prinzeninsel, Marktbrücke und Segelzentrum Eutiner Straße geht es in anderthalb Stunden zurück zur Fegetasche. Fünfmal am Tag, mittwochs bis sonntags.

Aus wirtschaftlichen Gründen werden Ascheberg und Dersau nicht angefahren

Eine halbe Stunde später, also um 11 Uhr, startet die „Holsteinische Schweiz“, aber gegen den Uhrzeigersinn. Sie fährt Richtung Plöner Segelzentrum, schippert weiter zur Marktbrücke und steuert dann die Prinzeninsel an. Nach anderthalb Stunden ist auch sie zurück. „Aus wirtschaftlichen Gründen fahren wir auch in diesem Jahr Ascheberg und Dersau nicht an“, sagt Elke Glau-Koll.

Die „Antje“ ist zwar kleiner, dafür können hier Fahrräder mitgenommen werden. 65 Innen-, 54 Außenplätze gibt es, 20 Räder finden Platz. „Akkus, Körbe und Fahrradtaschen müssen aber abgenommen werden, wegen der Dachlast“, sagt Elke Glau-Koll. Eine komplette Rundfahrt in einem Rutsch ist für die Fahrräder auch nicht drin. Der Transport gilt nur für Teilstrecken. Aber so können Schifffahrt und Radtour kombiniert werden.

Die „Holsteinische Schweiz“ hat 220 Sitzplätze im Salon und 200 auf dem Außendeck. Hier gibt es auch Kaffee und Kuchen, Getränke, Snacks. Das rot-weiße Klebeband an einigen Sitzplätzen ist verschwunden, Corona-Beschränkungen gibt es eigentlich nicht. „Das Einbahnstraßen-System bleibt aber erstmal“, sagt Olaf Koll, ebenso wie die Trennwand auf der Treppe. Eine Herrentoilette ist noch gesperrt, weil nur ein schmaler Gang zu ihr führt. Elke Glau-Koll und ihr Mann wollen nichts riskieren und lieber Abstand halten.

Maskenpflicht gilt nicht mehr. „Bei uns sind die Gäste ja auch viel an der frischen Luft“, sagen die Betreiber. Erleichtert sind sie, dass die Nachverfolgung der Passagiere nicht mehr verlangt wird. „Wir mussten 70 verschiedene QR-Codes haben – für jeden Tisch einen anderen“, berichtet Elke Glau-Koll. Überhaupt war das Geschäft im vergangenen Jahr für alle besonders zeitaufwendig. „Wir sind selten so k.o. gewesen“, gibt sie zu.

Das Gruppen-Geschäft mit Bus-Touristen läuft wieder an

Doch auch die Plöner Motorschifffahrt ist jetzt auf Kurs, um Corona hinter sich zu lassen. Das für den Betrieb so wichtige Gruppen-Geschäft mit Ausflugs-Bussen war im vergangenen Spätsommer ganz langsam wieder angelaufen. „Ich hoffe, bei den Busunternehmen haben viele die Corona-Krise überlebt“, sagt Elke Glau-Koll. Schon jetzt sind aber auch diverse Hochzeitsgesellschaften angemeldet, die per Schiff auf die Prinzeninsel gebracht werden wollen.

Sie sei deshalb „vorsichtig optimistisch“, was die Saison angeht. Natürlich müsse man abwarten, ob trotz gestiegener Preise die Kosten wieder eingefahren werden, auch auf der Bosau-Rundfahrt. Die Fahrpreise sind deshalb etwas erhöht worden. Erwachsene zahlen jetzt 13 Euro, Kinder (vier bis 14 Jahre) 7 Euro, die Familienkarte kostet 29 Euro – egal für welche Rundfahrt.

Fünf-Seen-Fahrt ist seit Ostern unterwegs Schon seit Karfreitag geht es auf Fünf-Seen-Fahrt. Das Schiff startet in Malente zur Rundtour, die etwa zwei Stunden dauert. In der Nebensaison wird um 11, 13 und 15 Uhr in Malente abgelegt, ab Plön geht es um 12, 14 und 16 Uhr zurück. Ab Sonnabend, 30. April, ist Hauptsaison, erste Abfahrt dann sowohl in Plön als auch in Malente um 10 Uhr. Es geht stündlich weiter, die letzten Abfahrten sind um 17 Uhr. Etwa zwölf Kilometer weit ist der geschlungene Wasserweg, den die Boote zwischen Malente und Plön zurücklegen. Ganz gemütlich, mit 15 Kilometern in der Stunde, gleiten Sie über die fünf Seen: Edebergsee, Höftsee, Behlersee, Langensee und Dieksee. Auf der Tour werden die Anlegestellen Niederkleveez und Timmdorf angesteuert. Eine Rundtour kostet für Erwachsene 13 Euro, Kinder (vier bis 15 Jahre) zahlen 6,50 Uhr. Die einfache Strecke ist für 8,50/4,50 Euro zu haben. Die Hauptsaison dauert bis 3. Oktober, bis zum 23. Oktober wird noch nach dem Nebensaison-Fahrplan gefahren.

Die Saison ist nach hinten etwas verlängert. Statt Mitte September die Anker zu werfen, finden die Rundfahrten dieses Jahr bis zum 3. Oktober statt. Und eine Corona-Errungenschaft bleibt in diesem Jahr bestehen: Es sind die Sundowner-Fahrten, im Juli und August immer freitags um 19 Uhr. Dann fährt das Schiff auf dem Großen Plöner See in den Sonnenuntergang. Die Idee war vor zwei Jahren geboren – und bleibt jetzt. „Wir hoffen nun, dass wir ohne Einschränkungen über den Sommer kommen.“