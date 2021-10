Lütjenburg/Grebin

Die Sanierung der Bundesstraße 430 liegt im Zeitplan und soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Das Teilstück zwischen Lütjenburg und Rantzau ist bereits fertig asphaltiert, aber noch nicht wieder für den Verkehr freigegeben. In der nächsten Woche kommt ein neuer Belag auf die Strecke zwischen Grebiner Kreuz und Schönweide.

„Die Fräsarbeiten zwischen Grebin und Schönweide haben schon begonnen“, sagt Christoph Köster vom Landesbetrieb Straßenbau. Er ist Bereichsleiter in der Behörde und für die Erhaltung der Straßen zuständig. Nächste Woche sollen die Asphaltlaster anrollen und den Belag erneuern. Man arbeite sich von Grebin in Richtung Rantzau vor. Der sechs Kilometer lange Radweg zwischen Grebin und Rantzau ist bereits fertig.

Regenwetter verzögert Arbeiten in Dannau

Der Abzweig zwischen Dannau und der Bundesstraße muss auf seine Fertigstellung warten. Die Tragschicht ist bereits aufgetragen. Es fehlt noch die Deckschicht. Köster: „Wegen Regens konnten wir das noch nicht einbauen. Sonst wären wir schon weiter.“

Die Arbeiten konzentrieren sich in diesen Tagen auf das kurze Stück zwischen der Plöner Straße in Lütjenburg und der Kreuzung Vogelsdorf. Die Straße erhält dort einen komplett neuen Aufbau. Eine Kiesschicht als Frostschutz ist verlegt. Der Asphalt kommt bald. Bis zum Ende der Herbstferien muss die Strecke fertig sein, damit die Schulbusse wieder nach Lütjenburg hineinfahren können.

An dem Straßenstück zwischen Ortsausgang Lütjenburg (Richtung Plön) und der Kreuzung Vogelsdorf wird mit Hochdruck gearbeitet. Nach dem Herbstferien soll der Schulbus hier wieder fahren können. Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Die Brücke im Zuge der B 430 in Rantzau ist zurzeit unpassierbar. Auch sie erhält einen neuen Belag und wird gleichzeitig saniert. Kurz vor dem Bauwerk in Rantzau lässt der Landesbetrieb Straßenbau den aufgeschütteten Damm absenken. In einer Kurve sackte der Boden in der Vergangenheit stark ab. Wird der Damm tiefer gelegt, ist er breiter und damit wieder stabiler.

Die Baustelle zwischen Grebin und Lütjenburg ist derzeit mit Abstand die längste in Schleswig-Holstein. Die Arbeiten haben enorme Dimensionen. 58 000 Tonnen Asphalt fräsen die Arbeiter ab. Das entspricht rund 2300 Laster-Ladungen. Genau so viel Material bringen sie wieder auf der Straße auf.

Teerhaltiger Belag wird in Rotterdam verbrannt

Die überwiegende Menge des alten Asphalts kann recycelt werden. Allerdings fallen auch 15 000 Tonnen teerhaltiger Straßenbelag an, vor allem aus dem Lütjenburger Bereich. Wegen giftiger Substanzen, die beim Erwärmen entstehen, darf der Stoff nicht wieder in ein Asphaltmischwerk. Laster transportieren den alten Teerbelag nach Hamburg. Von dort geht es mit dem Schiff nach Rotterdam zu einer Sonder-Verbrennungsanlage, die es in Norddeutschland nicht gibt.

Warum lässt der Landesbetrieb die Arbeiten nur unter Vollsperrung zu? Reicht es nicht, den Verkehr halbseitig zu sperren und auf der anderen Seite zu asphaltieren? Christoph Köster verweist auf neue Sicherheitsvorschriften, die seit 2018 gelten. Zum Schutz der Arbeiter muss ein genügend großer Abstand zum fließenden Verkehr eingehalten werden. Das gehe im Falle der B 430 nur bei einer Vollsperrung.

Vollsperrung führt zu kürzerer Bauzeit

Und wieso muss seit Ende August gleich die gesamte Strecke zwischen Grebin und Lütjenburg gesperrt werden? Ginge es nicht in Teilstücken? Es ginge schon, aber es würde deutlich langer dauern, so Christoph Köster. Eine Sanierung Stück für Stücke veranschlagt er mit etwa zwei Jahren. Jetzt können die bis zu 50 Beschäftigten verschiedener Firmen gleich auf der gesamten Strecke beginnen. Banketten vorbereiten, den Radweg erneuern, Asphalt abfräsen. Und das eben nicht nur in Teilabschnitten. Unter dem Strich spare das enorm an Bauzeit.

Wann rollen wieder die Autos wieder ungestört über die Bundesstraße 430? Köster: „Wir sind so schnell, wie es das Wetter im Herbst zulässt.“ Aber es dürfte noch vor Jahresende sein.

Nächstes Jahr gibt es eine weitere Großbaustelle auf einer Bundesstraße im Kreis Plön. Der Landesbetrieb will die Bundesstraße 202 zwischen Schwentinental und Rastorfer Passau erneuern.