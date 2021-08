Preetz

Das Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz und ein Arzt sind im Vorfeld einer Impfaktion an der Schule beschimpft worden. Die Polizei ermittelte einen Mann und eine Frau aus der Region, die sich in einer Gruppe auf dem Messengerdienst Telegram austauschten. Sie sprachen darin von dem Arzt, der mit einer „Giftspritze“ auf die Kinder losgehe. Auf das Gebäude des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Preetz solle man Steine oder Hundekotbeutel werfen.

Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Henning Hadeler las eine weitere Person im Chat mit und alarmierte die Schule. Die Schulleiterin stellte Anzeige bei der Polizei. Den Beamten der Kripo gelang es, die Urheber der Unterhaltung zu identifizieren. Polizeibeamte sprachen anschließend bei ihnen vor und warnten sie deutlich davor, irgendetwas gegen den Arzt oder das Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz zu unternehmen. „Gefährderansprache“ heißt das im Polizei-Deutsch.

Zur Sicherheit stand während des Impfens ein Streifenwagen vor dem Friedrich-Schiller-Gymnasium. Passiert ist nichts. Es blieb ruhig. Impfgegner oder Corona-Leugner ließen sich nicht blicken.

Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz: Vater konnte Impfdosen besorgen

Der Hintergrund: Ein Vater, dessen Kind das Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz besucht, ist selbst Arzt und bot an, Schüler zu impfen. Er konnte dafür überzählige Impfdosen besorgen.

Am 7. August ließen sich 23 Schüler gegen Corona mit einer ersten Spritze impfen. Das sprach sich in der Region herum und rief die Impfgegner auf Telegram auf den Plan.

Schulleiterin Anja Grabowsky und das Kollegium lassen sich durch den Vorfall nicht einschüchtern. Für Sonnabend, 4. September, ist ein weiterer Impftermin an dem Gymnasium geplant. Grabowsky nennt den Einsatz des Arztes „toll“.

Verbalattacke: „Teilnehmer im Chat befeuern sich gegenseitig“

Der Kieler Oberstaatsanwalt Henning Hadeler kennt das Muster solcher Fälle. „Das Problem ist der sehr geschlossene Kreis in dieser Blase, der objektive Meldungen nicht mehr an sich heranlässt.“ Die Teilnehmer solcher Chats würden sich gegenseitig befeuern in der Anonymität des Internets und schaukelten sich gegenseitig hoch.

Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren gegen die beiden Beschuldigten dennoch eingestellt. Die in Rede stehenden – möglicherweise ehrverletzenden – Äußerungen seien noch durch die im Grundgesetz gewährte Meinungsfreiheit im Zusammenhang mit Kritik an den Corona-Regeln gedeckt.

Auch der Tatbestand einer Bedrohung sei nicht erfüllt, weil der Mann und die Frau nicht davon ausgehen mussten, dass Schule oder Arzt von den Äußerungen erfahren.

Staatsanwalt: Chatgruppe zu klein für „öffentliche Störung“

Auch eine „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen einer Straftat“ sah die Staatsanwaltschaft nach eingehender Prüfung nicht. Die Chatgruppe auf Telegram habe über zu wenige Mitglieder verfügt, als dass eine Störung des öffentlichen Friedens möglich gewesen wäre. Hadeler: „Aus diesen rechtlichen Gründen war das Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft einzustellen.“

Es ist nicht der erste Fall, bei dem Impfgegner gegen eine Schule vorgehen. Erst vor wenigen Tagen kursierte ebenfalls in einer Telegram-Chatgruppe ein Mordaufruf, der sich gegen Schulleitung und Kollegium der Altenholzer Grundschule richtete.

„Sie morden mit Maskenzwang und Impfung“, begründete der Verfasser den Aufruf zur Tötung in der Schule. Bei der Kieler Polizei habe das Staatsschutz-Kommissariat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten rätseln allerdings, warum die Grundschule Altenholz das Ziel der Attacke war. Grundschüler werden in aller Regel gar nicht geimpft.