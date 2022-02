Schimmel in Plöner Flüchtlingsunterkunft: Landrätin entschuldigt sich

Plön

Durch Versäumnisse der Kreisverwaltung sind in Plön untergebrachte Flüchtlinge längere Zeit Schimmelpilzen ausgesetzt gewesen. Landrätin Stephanie Ladwig entschuldigte sich vor dem Kreistag öffentlich für das Versäumnis, sich die Immobilie in der Rautenbergstraße nicht genauer angesehen zu haben. Die Sitzung brachte eine Genugtuung für Björn Rüter (CDU) und Susanne Elbert (Klar.Grün), die das Thema Schimmelbefall energisch verfolgt hatten, damit aber immer wieder auf Widerstände gestoßen waren.

Bei einer routinemäßigen Begehung der kreiseigenen Liegenschaften war der Schimmelgeruch der früheren Bauausschussvorsitzenden Susanne Elbert in die Nase gestiegen. Im September vergangenen Jahres lag dann ein erstes baubiologisches Gutachten vor, was den starken Befall belegte. Besonders betroffen war die Kegelbahn in der ehemaligen Gaststätte. Daraufhin wurden einige Zimmer saniert und der Zugang zur Kegelbahn mit einer Folie isoliert. Der Bauausschuss des Kreises gab aber ein weiteres Gutachten in Auftrag, dessen Ergebnis seit Kurzem vorliegt: Das ganze Gebäude ist massiv belastet durch Schimmel.

„Das Gutachten ist niederschmetternd“, sagte Landrätin Ladwig dazu. Ein solches Ausmaß der Schadstoffbelastung habe man nicht erwartet. Sie kündigte ein stärkeres Controlling in der Kreisverwaltung an. Sie entschuldigte sich für das späte Erkennen der Lage in dem Gebäude. Sie habe einer früheren Luftmessung in den Zimmern vertraut, die in den Wohnbereichen keine Belastung zeigte.

„Mich hat das Ergebnis nicht überrascht“, sagte Björn Rüter. Die Belastung durch Schimmel, Asbeststoffe und Glaswolle sei von der Liegenschaftsabteilung über lange Zeit immer wieder bagatellisiert worden. „Ich respektiere aber die Entschuldigung der Landrätin.“

Susanne Elbert machte noch einmal auf die Folgen aufmerksam. „Da haben Menschen mit Wohngiften leben müssen.“ Sie berichtete davon, wie Bewohner in einem Fitnessraum trainiert haben, obwohl der Keller stark nach Schimmel roch. Ebenfalls gab es im Keller eine Fahrradwerkstatt. „Das war eine extrem schlechte Unterbringung.“

Wie geht es jetzt weiter mit dem Gebäude und den letzten acht Bewohnern? Auf Antrag der CDU beschloss der Kreistag, das Haus „unverzüglich“ zu verkaufen. Der Kreis bringt die Flüchtlinge in anderen Wohnungen unter. Die SPD wollte hingegen „noch eine Schleife drehen“, wie Fraktionsvorsitzender Kai Bellstedt sagte. Sprich: Sich etwas Zeit lassen und vielleicht einen Neubau an der Stelle errichten. Dafür erreichte die Fraktion keine Mehrheit.

Eine Sanierung der Unterkunft würde 1,26 Millionen Euro kosten

Eine Sanierung des Gebäudes kostet wegen des hohen Schimmelbefalls 1,26 Millionen Euro, rechnete ein Sachverständiger aus. Niemand im Kreistag hielt das für vertretbar. Angesichts dieser Summe gilt das Gebäude als abbruchreif. Der aktuelle Verkehrswert des Objekts liegt bei 237 000 Euro. Die Nachfrage nach Immobilien ist derzeit sehr hoch. Der Preis dürfte erzielbar sein. Die Stadt Plön hatte bereits Interesse bekundet, das Grundstück zu kaufen, um darauf eine Obdachlosenunterkunft zu erreichten. Die Verwaltung werde das der Ratsversammlung vorschlagen, so Bürgermeister Lars Winter.

Der Kreis erwarb im Mai 2015 das Gebäude in der Rautenbergstraße und richtete darin eine Gemeinschaftsunterkunft ein. Das Problem damals: Städte und Gemeinden mussten mit einem Vorlauf von nur wenigen Tagen die Flüchtlinge unterbringen. Die Unterkunft in Plön sollte als Puffer dienen und die Menschen zunächst aufnehmen, bevor ein Platz in den Kommunen gefunden war.