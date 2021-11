Lütjenburg

Vor 14 Tagen schlug ein Mann zwei Verkäuferinnen in einem Discounter in Lütjenburg zusammen und verletzte sie zum Teil schwer. Die Tat hätte möglicherweise verhindert werden können. Der Schläger trat bereits im August bei einer schweren Gewalttat in Erscheinung. Ein Antrag auf Untersuchungshaft lehnten damals aber zwei gerichtliche Instanzen in Kiel ab, wie Oberstaatsanwalt Axel Bieler auf Anfrage mitteilte.

Zusammen mit einem Freund traktierte der 43-jährige mutmaßliche Täter, wie damals berichtet, einen Mann mit Schlägen und Tritten und führte ihn an einer Leine zur Sparkasse am Markt. Die Täter hatten ihn zuvor in seiner Wohnung aufgesucht und ihm Handy und Portemonnaie abgenommen. Von ihrem Opfer forderten sie eine weitere dreistellige Summe an Bargeld.

Mann an einer Leine um den Hals durch Lütjenburg geführt

Auf dem Weg zur Sparkasse kam es zu den verstörenden Szenen. Sie schubsten und schlugen den am Hals angeleinten Mann. Als Polizisten in der Sparkasse eintrafen, standen die beiden Männer über ihrem Opfer, das schwer verletzt ins Krankenhaus kam.

Zwei Gerichtsinstanzen lehnten Untersuchungshaft ab

Zuerst scheiterte die Staatsanwaltschaft, die wegen Raubes und räuberischer Erpressung ermittelte, mit ihrem Gesuch beim Amtsgericht Kiel. Die Beschwerde dagegen wies das Landgericht Kiel als zweite Instanz ebenfalls zurück. Die Juristen sahen weder Flucht- noch Verdunklungsgefahr bei dem 43-jährigen Lütjenburger, der offenbar alkoholkrank war und ist. Er konnte glaubhaft machen, dass er zukünftig vom Schnaps die Finger lässt. Er blieb auf freiem Fuß.

Auch Menschen, die ihn aus dem Stadtbild kennen, beschreiben ihn als einen eher gemütlichen Typ – solange er nichts getrunken hat. Und das tat der Mann erneut trotz seiner Versprechen bei dem Hafttermin vor Gericht.

Zweite brutale Gewalttat unter Alkoholeinfluss in einem Discounter

Dann geschah im November die zweite Gewalttat in Lütjenburg durch denselben Mann. Angetrunken stand er in einem Discounter ohne die vorgeschriebene Maske. Eine Verkäuferin sprach ihn freundlich darauf an, er möge sich doch einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen.

Der 43-Jährige rastete danach aus, bespuckte und beleidigte sein Gegenüber. Er schlug eine Verkäuferin mit der Faust ins Gesicht und brach ihr das Nasenbein. Die Kollegin erlitt durch seine Schläge ein Schleudertrauma. Außerdem riss er ihr Haare aus. Er warf mit Sachen aus dem Regal auf die Frauen.

Beherzt eingreifender Kunde ringt den Täter zu Boden

Ein anderer Kunde stürzte sich auf den Mann und brachte ihn zu Boden, bis die Polizei eintraf. Seinem Einsatz ist es zu verdanken, dass nicht noch mehr passiert ist.

Die Polizei ordnet den Mann aber nicht als notorischen Maskengegner oder Querdenker ein. Die Trunkenheit und seine Aggressivität in dem Zustand gaben wohl den Ausschlag dafür, dass er ohne Mund-Nasen-Schutz im Markt auftrat.

Mittlerweile wird gegen den Mann wegen einer dritten schweren Gewalttat ermittelt, wie Oberstaatsanwalt Bieler bestätigte. Er soll eine Frau in seiner Wohnung in Lütjenburg über Stunden hinweg festgehalten und malträtiert haben. Die Frau soll dabei verletzt worden sein. Der Name des mutmaßlichen Täters, das Foto seines Facebook-Auftritts und seine Adresse kursieren mittlerweile in den sozialen Medien.

Ob der Mann nun doch nach den weiteren Taten in Untersuchungshaft muss, steht noch nicht fest. Oberstaatsanwalt Bieler: „Wir prüfen die weiteren Maßnahmen.“ Die letzte Entscheidung über eine Haft treffen die Richter in Kiel.