„Endlich wird wieder etwas angeboten“, sagte Veronica Littfin. Sie wohnt seit einigen Jahren am Schönberger Strand, ist wegen der Atmosphäre und des Klimas aus dem Schwabenland dorthin gezogen. „Wir sind sonst immer zum Seebrückenfest gegangen, aber dies hier ist eine schöne Alternative“, sagte die Seniorin. Auch Ingrid Ort, Peter Henßel und Bärbel Bock aus Raisdorf genießen die schöne Stimmung, wie sie sagen. „Wir kommen oft her und haben hier noch nie schlechte Erfahrungen gemacht“, sagte Henßel. Sie fühlen sich sicher aufgehoben, haben sich am Eingang des abgezäunten Geländes angemeldet und größtes Verständnis für die Sicherheitsmaßnahmen.

Nur 250 Besucher sind erlaubt

Für deren Einhaltung sorgten an den vier Veranstaltungstagen insgesamt vier Sicherheits- und Ordnungskräfte. Peter Stüben wachte mit dem Zähler über die Einhaltung der durch die Ordnungsbehörden vorgegebenen Höchstzahl von 250 Gästen. Die tragen sich bei ihm vor dem Betreten des Festbereiches ein. Entweder per Luca App, die für viele, wie zum Beispiel Emil Logtenberg aus Hamburg schon längst zur Selbstverständlichkeit geworden ist, wie er sagt. Oder aber ganz analog per Zettel und Stift, wie es Richard Schramml und Horst Sander gern taten. „Wir haben größtes Verständnis dafür und freuen uns, dass es endlich mal wieder losgeht“, sagte Sander. Besonders freue er sich an diesem Abend auf das Essen, verrät der Schönberger Stamm-Urlaubsgast.

Grillgut, Burger und Flammkuchen

Und da wurde er nicht enttäuscht, denn neben dem traditionellen und von solchen und ähnlichen Events nicht wegzudenkendem Schwenkgrill konnten sich die Gäste unter anderem bei Johns Burger an regionalen Produkten laben. Ein besonderes Highlight war „Matzes Flammkuchen“. Anbieter Matthias Militzer aus Möltenort freute sich, endlich seinen selbst gebauten und mit einem klassischen Holzofen ausgerüsteten Flammkuchenstand zum Einsatz zu bringen. „Ich hatte vor zwei Jahren die Idee, mir so einen Wagen zu bauen, dann war ich fertig und dann kam Corona“, erzählte der Heikendorfer. Er bot insgesamt acht verschiedene Sorten, vom Klassiker mit Speck und Zwiebeln über den mediterranen bis hin zum süßen Flammkuchen mit Apfel und Zimt. Die Gäste honorierten seine Kreativität mit Geduld und Lob. Für den gut gekühlten Wein sorgte er außerdem, doch auch vom Winzer aus der Pfalz schenkten Steffi Voß und ihr Team verschiedene Weinsorten aus.

Auch Zaungäste wurden in Schönberg versorgt

Crepes von Olaf Platner aus Schönberg gehörten ebenfalls zum Angebot, damit auch das Dessert nicht fehlte. Dabei waren auch Zaungäste willkommen, denn einige Anbieter hatte die Absperrgitter, die als Auflage für diese Veranstaltung vorgegeben waren, so gestellt, dass auch Gäste, die keinen Platz auf dem Festgelände bekommen hatten, sich ein Getränk oder einen Crepes holen konnten. Viele nutzten das und machten es sich auf der Rasenfläche des Deiches bequem. Der Musik, die unter anderem von der Michael Weiß Jazzband aus Neumünster, für eine besondere Stimmung sorgte, konnten sie trotzdem lauschen.

Fotowettbewerb statt Seebrückenfest Die Schönberger Seebrücke wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Doch Corona-bedingt gibt es kein Seebrückenfest. Die Veranstalter von MSI, Michael Sonnenberg und Felix Franke, legten „Schlager und Meer“ auf das traditionell dem Seebrückenfest vorbehaltenen Datum. Bereits seit 2015 organisieren sie in der Gemeinde Schönberg eigene Events, unter anderem die Baltic Beach-Days, die seitdem zum festen Sommerkalender im Ostseebad gehören. MSI richtete vor Corona auch das Seebrückenfest aus. Die Gemeinde Schönberg will zum runden Geburtstag der Seebrücke einen Fotowettbewerb ausloben.

Doch nicht nur Gästen gefiel das Fest, auch die Verantwortlichen Felix Franke und Michael Sonnenberg der Firma MSI waren zufrieden mit der Stimmung und dem gesamten Ablauf. Eigentlich, so sagte Franke, sei diese Veranstaltung wirtschaftlich nicht darstellbar.

200 Meter Absperrgitter mussten gemietet, Security bezahlt werden. Dafür seien viel zu wenige Gäste da, sagte Franke mit Blick auf die Kapazitätsgrenze. Gleichwohl wollten sie es versuchen. „Wenigstens das Wetter spielt uns in die Karten“, schätzte Franke ein.

Eine „sensationelle“ Unterstützung hätten sie durch das Amt Probstei erfahren. „Auch die Gemeinde Schönberg hat uns mit ihren Möglichkeiten unterstützt“, erklärte Michael Sonnenberg. „Wir wünschen uns, dass wir im nächsten Jahr für die Gemeinde wieder ein richtiges Seebrückenfest ausrichten können“, sagte Sonnenberg.