Schlesen

Totalschaden am SUV: Bei einem Unfall am Mittwochabend auf der Landstraße 211 in Schlesen landete das große Fahrzeug auf einem Acker, der 38-jährige Fahrer wurde verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte er Alkohol getrunken.

Gegen 17.15 Uhr informierte die Audi-Notfallzentrale die Polizeistation Schönberg, dass auf der Landesstraße 211 in Höhe Schlesen ein Audi Q5 mit ausgelöstem Airbag stehe. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte das verunglückte Fahrzeug etwa zehn Meter von der Straße entfernt auf dem Acker. Der Fahrer hatte das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen können. Ein Rettungswagen brachte ihn nach einer Untersuchung durch einen Notarzt in eine Kieler Klinik.

In der Kurve die Kontrolle verloren

Nach derzeitigem Ermittlungsstand, so berichtet die Polizei, befuhr der 38-Jährige die Landstraße in Richtung Schönberg. In einer Linkskurve habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei sei er durch einen Straßengraben gefahren und habe zwei Chausseebäume in einer Höhe von etwa 1,50 Metern touchiert. „Die Unfallstelle erstreckt sich über rund 100 Meter“, heißt es von der Polizei. An dem Wagen entstand ein Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Die Straße wurde für rund 20 Minuten gesperrt.

Eine Streifenwagenbesatzung des 2. Polizeireviers Kiel fuhr zur Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes in die Notaufnahme. Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,27 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.