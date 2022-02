Laboe

In Laboe gibt es besonders in der Sommersaison viel Verkehr. Zu viel, findet Karl-Christian Fleischfresser, fraktionsloser Einzelkämpfer in der Ortspolitik. Gleichzeitig sorgt er sich um die Senioren, die mit ihren Einkaufstaschen verloren in ihren Wohnungen sitzen, seit der letzte Supermarkt in der Ortsmitte Mitte Januar geschlossen hat. Nun hat Karl-Christian Fleischfresser eine Idee und einen Antrag: Er will Mitfahrbänke zum Einkaufen in seiner Gemeinde einrichten und Mobilitätsstationen in Zusammenarbeit mit der KielRegion umsetzen.

Karl-Christian Fleischfresser nennt es Einkaufsbänke, wenn er von seiner Idee für mehr Mobilität für Senioren spricht. „Es wäre doch einfach, sinnvoll und schnell umzusetzen. Auf unserem Bauhof lagern genug Bänke“, sagt er bei einem Ortstermin am Laboer Hafen. Dort ganz in der Nähe, vor einem Ärztehaus an der Ecke zum Dellenberg, könnte seiner Meinung nach kostengünstig eine Bank aufgestellt werden. Ebenso am Ortsrand bei den großen Supermärkten. „Wenn dort jemand mit seinen Einkaufstaschen sitzt, würde ich den auch sofort mitnehmen.“

Seniorenbeirat unterstützt die Idee der Mitfahrbänke

Unterstützung bekommt der fraktionslose Ortspolitiker für seine Idee auch vom Seniorenbeirat. „Ich finde das gut, man könnte es sofort realisieren und einfach mal ausprobieren, wie so etwas angenommen wird“, sagt die Vorsitzende Christiane Steinwedel. Viele ältere Laboer hätten seit der Schließung von Rewe Schwierigkeiten, ihren Einkauf zu erledigen, weiß die Seniorenbeiratsvorsitzende.

Karl-Christian Fleischfresser hat einen Brief an Bürgermeister Heiko Voß (parteilos) geschrieben und hofft auf Zustimmung. Im Rathaus scheint das Thema Nahversorgung in der Ortsmitte allerdings noch nicht ganz vom Tisch zu sein, wie Heiko Voß erklärt. „Die aktuellen Entwicklungen würde ich gerne abwarten. Wenn sich etwas tut in dem alten Rewe-Gebäude, brauchen wir die Mitfahrbank vielleicht gar nicht mehr“, so Voß.

Nach diversen Gesprächen unter anderem mit dem Eigentümer sei er zuversichtlich, dass es noch eine Chance für eine Art Rewe-Ersatz am Dellenberg gäbe. Gleichzeitig würden jedoch Alternativen wie ein Shuttle-Bus oder eben Mitfahrbänke geprüft. „Eine Bank gehört zu den Dingen, die wir schon mit überlegt haben.“

Zu viel Verkehr im Sommer in Laboe

Neben der Einkaufsbank beschäftigt sich Karl-Christian Fleischfresser mit einer weiteren Herzensangelegenheit, die er als Antrag in die Gemeindevertretung eingebracht hat. Er wünscht sich Mobilitätsstationen in Laboe, um den Verkehr besonders während der Saison einzudämmen. „Im Sommer ist hier alles rappeldickevoll“, sagt er. Sein Antrag, der darauf abzielt, dass Bürgermeister Heiko Voß sich bei der KielRegion als Partner über das Projekt beraten lässt, wurde einstimmig angenommen.

„Das halte ich für absolut richtig, gemeinsam mit der KielRegion ein einheitliches Netzwerk an Stationen zu entwickeln“, erklärt Bürgermeister Voß auf Anfrage. Die Förderungen für solche Projekte seien gut, eine Umsetzung könne er sich in Laboe sehr gut vorstellen: „Beispielsweise an der Buswendeschleife im Hafenbereich mit all seinen Nebengebäuden.“ Dort hat auch die Sprottenflotte bereits eine Station.