Rund 40 Einwohnerinnen und Einwohner am Rauhen Berg eroberten sich am Sonnabend in Schönberg für drei Stunden ihre Straße zurück. Mit Plakaten und Megafon forderten sie in Demonstration mit Straßensperrung eine „vernünftige“ Verkehrsplanung und ein Tempolimit zum Schutz der Kinder.