Ein dreifach „Hossassa, fass die Sau“ ist seit jeher der Schlachtruf der Schönberger Schweinegilde. Mit diesem Ruf wird jede Jahreshauptversammlung eröffnet, jede besondere Einzelleistung belohnt und auch der jährliche Gildeball kommt nicht ohne ihn aus. Doch nun scheint die Luft raus. Drei von fünf Vorstandsmitgliedern scheiden aus, die Ämter des Vorsitzenden und des Stellvertreters müssen neu besetzt werden. „Wenn sich keiner findet, wird der Verein eingeschläfert“, sagte Jochen Mundt und blickte auf den vor ihm ruhenden Eberschädel. Er ist das Markenzeichen der Schönberger Schweinegilde, die rund 160 Mitglieder zählt.

Markenzeichen für die Schönberger Schweinegilde ist der Eberschädel, der auf der Jahreshauptversammlung nicht fehlen darf. Denn neue Mitglieder legen darauf traditionell ihren Schwur ab. Quelle: Astrid Schmidt

Jochen Mundt, der 2000 den Vorsitz der Schönberger Schweinegilde von Walter Muhs übernommen hatte, steht aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Auch Pastor Andreas W. Lüdtke, seit 2012 Gildemitglied und aktuell stellvertretender Vorsitzender, will sich ausschließlich seinen neuen beruflichen Aufgaben widmen. Kassenwart Dietmar Bossy hat das Amt seit 1998 inne – Zeit, aufzuhören, meinte der 77-Jährige. „Wenn sich bis zur Jahreshauptversammlung im Januar keiner bereit erklärt, müssen wir die Gilde auflösen“, erklärte Mundt. Doch das würde nicht nur dem traditionell auf den Eberschädel geschworenen Eid, von der Gilde jeden Schaden abzuwenden, zuwiderlaufen. Es wäre auch ein Verlust für die Schönberger Orts- und Kulturgeschichte.

Mitgliedschaft eine Frage der Existenz

War die Mitgliedschaft in der Schweinegilde zu Zeiten ihrer Gründung vor 152 Jahren und in den ersten einhundert Jahren für die Landwirte eine Frage der Existenz (1962 hatte die Gilde noch 362 Schweine versichert), kam der Gilde mehr und mehr die Aufgabe der Traditions- und Gesellschaftspflege zu. Die Schweinegilde hat ihren Ursprung als Versicherung auf Gegenseitigkeit, die den Landwirten in den Dörfern, wie unter anderem Schönberg, Lutterbek, Brodersdorf, Krummbek und Barsbek, früher im Schadenfall die Existenz sichern konnte. Heute halten die Gildemitglieder diese Tradition am Leben, treffen sich einige Male im Jahr zum Klönschnack und zum Feiern.

Legendär sind die Jahreshauptversammlungen, die traditionell exakt viertel vor vier am ersten Sonntag im Neuen Jahr abgehalten wurden. Vor allem unter dem Vorsitz von Walther Muhs, später auch mit Jochen Mundt, hatten diese Zusammenkünfte im Vereinslokal, dem früheren Bahnhofshotel, dann im Hotel am Rathaus, einen besonderen Unterhaltungswert. Sicher ein Grund dafür, dass in guten Zeiten zwischen 80 und 100 Mitglieder gekommen waren. „Bei jedem Wetter“, erinnerte sich Mundt.

Außerdem hatte die Gilde rund 50 Jahre lang ihre eigene Gildekapelle, die nicht nur die Versammlung begleitete, sondern auch zum Gildeball aufspielte. Vor allem in der jüngeren Vergangenheit kamen viele jüngere Mitglieder dazu. In manchen Jahreshauptversammlungen legten ein halbes Dutzend neue Gildebrüder ihren Eid ab. Dennoch gleiche der Zuwachs die altersbedingten Abgänge nicht aus, betonte Jochen Mundt.

Wer bewirbt sich?

Durch Corona kam ein Bruch in die Abläufe und nun will das Ganze nicht mehr so recht in Gang kommen. Die jetzt anstehenden Vorstandswahlen drohen ins Leere zu laufen. Es sei denn, es finden sich zwei Personen, die bereit sind, den Vorsitz und den Stellvertreter-Posten zu übernehmen. Für die Aufgabe des Kassenwarts steht Frank Karper, seit 2013 Mitglied, zur Verfügung. „Es wäre schade für Schönberg, wenn es die Schweinegilde nicht mehr gebe“, erklärte Karper seine Motivation, sich zur Wahl zu stellen. Wer Interesse hat, sich für die Schweinegilde zu engagieren, kann sich an Dietmar Bossy wenden, Tel. 04344/2983.