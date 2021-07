Schönberg/Stakendorf

Ein jahrelanger Streit um einen Grenzzaun direkt hinter Oma´s Kaffeestuuv zwischen den Gemeinden Schönberg und Stakendorf befindet sich nur scheinbar im Dornröschenschlaf. Denn der Wildwuchs am Fuße des Zauns, den ein Schönberger gegenüber unserer Zeitung jetzt kritisierte, sendet negative Signale. Auf sensiblem Grenzgebiet kämpft sich das Unkraut durch den Straßenbelag vom Stakendorfer Deepenweg, wilde Pflanzen wuchern über Zäune hinweg und um Parkschilder herum. Und niemand fühlt sich zuständig. Doch was ist eigentlich passiert?

Mit der Baustelle entstanden die ersten Probleme

Alles begann nach Aussage der Anlieger Ilka und Alain Mercier auf Schönberger Gemeindegebiet bereits Ende der 90er-Jahre mit der Baugenehmigung für den Umbau eines alten Fischerhauses an der Strandpromenade zu Oma´s Kaffeestuuv. Seit den 80er-Jahren wohnt das Ehepaar Mercier schon in einem Teil des reetgedeckten Hauses direkt hinter dem Deich, die Eltern lebten viele Jahre nebenan. Doch dann kam Ilka Mercier, die in einer Hotellerie-Familie in der Eifel groß geworden ist, die Idee für das Café. Mit der Baustelle in dem Haus ihrer Eltern entstanden die ersten Probleme. „Ich weiß noch, wie ich eines Abends in der Dämmerung einen Bus anfahren sah, und dann stiegen Leute aus. Wie die Mafia“, erzählt sie. Stakendorfer Kommunalpolitiker seien das gewesen, meint Ilka Mercier. Und sie seien wohl schon damals nicht mit guten Absichten gekommen.

Denn es folgten immer wieder neue Querelen: um kaputt gefahrene Straßen, Anlieferverkehr und parkende Autos. Zuletzt zog Stakendorfs Bürgermeister Ernst Hansen im April 2017 die Reißleine und ließ nach mehreren erfolglosen Schlichtungsgesprächen eines Morgens einen Bauzaun auf Grenzgebiet direkt hinter dem Garten der Kaffeestuuv errichten, den er kurz darauf nach einer einstweiligen gerichtlichen Anordnung zumindest vorläufig wieder entfernen musste. Der Appell des Verwaltungsgerichts damals, man möge eine „konstruktive Lösung“ finden, wurde jedoch nicht erhört. Noch im selben Jahr stand der Doppelstabmattenzaun. Und zwar durchgängig. „Wir fühlten uns wie eingesperrt“, erzählt Ilka Mercier.

Mittlerweile ist im wahrsten Sinne des Wortes ein wenig Gras über die Sache gewachsen. In einem Vergleich einigten sich die Merciers zuletzt mit der Gemeinde Stakendorf, nachdem ihnen eine Fluchttür aus Brandschutzgründen für den rückwärtigen Bereich genehmigt wurde. Auch wenn diese an den äußersten linken Rand platziert wurde. Seit 2019 gibt es mit der Bäckerei Wäger auch einen neuen Pächter für die Kaffeestuuv, die nach Angaben von Ilka Mercier von vielen Auswärtigen und auch von prominenten Kieler Politikern gerne besucht werde. „Wir haben uns hier echt die Sporen verdient.“ Die meisten Gäste würden die offiziellen Strandparkplätze nutzen und zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen.

Stakendorfs Bürgermeister spricht von „kriegsähnlichen Zuständen“

Doch nun wächst mit dem Gras auch so viel Unkraut, dass kritische Schönberger argwöhnisch reagieren. Zu Recht? Stakendorfs Bürgermeister Ernst Hansen (AFWS) weist jede Form der Zuständigkeit von sich: „Die Schönberger Anlieger haben sich an die Stakendorfer Satzung zu halten, weil sie genau auf der Grenze wohnen“, sagt er. Die Satzung verpflichtet nach Auskunft von Hansen jeden Anlieger dazu, die Rinnsteine vor den Grundstücken sauber zu halten und Grün wegzuschneiden, das auf Nachbargrundstücke wächst. Selbst wenn es benachbartes Gemeindegebiet ist. „Das wächst alles von Schönberg rüber“, meint der Bürgermeister. Jetzt habe er das Ordnungsamt Probstei beauftragt, die Schönberger Bürger an ihre Pflicht zu erinnern. Von einer guten Nachbarschaft hat sich der Stakendorfer Bürgermeister längst verabschiedet. „Sie glauben gar nicht, was los war, als wir den Zaun gesetzt haben. Das waren kriegsähnliche Zustände.“